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劍指抖音、快手 中國規定短視頻不得剪編未經授權影片

記者黃雅慧／即時報導
短視頻新規定將對快手帶來一定影響。 (中新社)
短視頻新規定將對快手帶來一定影響。 (中新社)

中國網絡視聽節目服務協會於15日發布新的「網絡短視頻內容審核標準細則」，要求不得未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段。這形同中國官方為短視頻平台下的另一道緊箍咒。

據央視新聞報導，新版「細則」規定，短視頻節目等不得出現「展現『飯圈』亂象和不良粉絲文化，鼓吹炒作流量至上、畸形審美、狂熱追星、粉絲非理性發聲和應援、明星緋聞醜聞的」、「未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段的」、「引誘教唆公眾參與虛擬貨幣『挖礦』、交易、炒作的」等內容。

據了解，「網絡短視頻內容審核標準細則」共有100條內容，但第93條中的「未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段」最為致命，影視劇剪輯門檻較低，容易上手，因而吸引了眾多參與者。在短視頻平台上，以影視劇剪輯內容為主的帳號眾多，粉絲人數也眾多。

抖音平台為例，目前該平台上粉絲數量超過百萬，且更新較為活躍的影視劇剪輯博主超過100名。某頭部博主共發布剪輯後的影視劇視頻343個，點讚量達到1.7億，平均單個視頻點讚量近50萬。

《證券時報》先前曾報導，目前抖音、快手均規定，直播影視劇、節目需要先取得相應的版權，在沒有版權的情況下播放屬違規操作。但對於影視劇剪輯傳播行為，兩大平台的規則仍十分模糊。

電影 抖音 虛擬貨幣

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