「馬腿奶奶」惹同情？村官：家境不錯 只是不想換假肢

全網協尋視頻中的「馬腿奶奶」，據稱使用的並非「馬腿」，而是木質假肢，由於用的時間比較久，假肢陳舊，看起來有點像「馬腿」。（取材自北京青年報）

視頻中一位「馬腿奶奶」引來全網關注。中國殘疾人福利 基金會日前發布則尋人視頻，影片中的老奶奶右腿截肢，看起來像是用一條「馬腿」做了假肢，拄著一根拐杖在村子裡行走。基金會希望透過網友的力量找到老奶奶，基金會願意為其提供幫助。隔一天，基金會就更新視頻，表示已確認「馬腿奶奶」的家庭住址，將赴當地核實情況。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳視頻是一位網友於2018年拍攝的，當地村幹部表示，視頻中的老奶奶使用的並非「馬腿」，而是木質假肢，由於用的時間比較久，假肢陳舊，看起來有點像「馬腿」。老人的老伴每月有近3000元（人民幣，約471美元）的退休 工資，一個兒子在北京 工作，兩個孩子在蔚縣工作，家庭情況還不錯。五年前，子女們曾為老人購買新的假肢，但老人用慣了原來的木質假肢，不願意用新的假肢。

村幹部稱，老奶奶今年70多歲，在嬰兒時期還不太會走路時意外摔傷，腿上落下了病根。 20多歲時，腿部傷勢惡化，接受截肢手術並安上假肢。老奶奶年輕時以幹農活為主。老奶奶的女兒們沒有遠嫁，時常回家探望、照顧老人。

視頻在網絡上流傳開後，有不少熱心網友和媒體致電當地政府及老奶奶的家人，表示願意為老奶奶捐款。不過，這家人的條件還不錯，不需要外界的捐助。