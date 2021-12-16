翻過2米柵欄…大熊貓北京動物園越獄 遊客：好可愛

北京動物園大貓熊「萌蘭」15日中午在眾目睽睽下「越獄」。（取材自北京晚報）

15日中午，北京動物園 大貓熊「萌蘭」，竟然在眾多遊客面前，翻越高約2公尺的柵欄，成功「越獄」。但大貓熊跑出柵欄外，不僅沒有引發遊客恐慌，許多人還圍觀紛紛高喊：「好可愛啊！」

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北京晚報報導，一名全程目睹大貓熊「越獄」過程的遊客劉先生說：「上午11點半左右，這隻大熊貓走到了圍欄邊上。它踩著圍欄裡的裝飾物，站在了圍欄的噴霧線上。這段噴霧線也被踩彎了，然後雙手握著圍欄上方，右腿一跨就翻過去了。」

劉先生表示，當時圍欄外還有不少遊客在參觀，貓熊就把頭探出去了，但工作人員很快趕到現場疏散遊客。「萌蘭」翻出圍欄後，不少遊客表示驚訝，幸好萌蘭當時只是將頭探了出去，沒有其他動作。

實際上「萌蘭」跑出柵欄後仍在緩衝區，與遊客還是處於隔離狀態，之後動物園飼養員就用食物將「萌蘭」引誘回獸舍。「萌蘭」目前狀態良好，北京動物園表示，會盡快改造大貓熊的「運動場」，不再給「萌蘭」有可乘之機。

大貓熊「萌蘭」成功越獄。（取材自北京日報）

根據北京動物園微博消息，「萌蘭」是隻公貓熊，2015年7月在成都大熊貓繁育研究基地出生，2017年9月來到北京，10月16日在北京動物園與遊客正式見面，是北京動物園奧運 館裡的明星動物。

「萌蘭」15日中午在奧運館運動場「玩嗨了」，爬進了奧運館飼養後台的緩衝區，緩衝區設置在運動場外，與遊客完全隔離。北京動物園表示，別看大貓熊身體胖，但其實非常靈活。

視頻顯示，工作人員也對調皮的萌蘭進行了「批評教育」。園方還表示，「下一步將在運動場進行改造，看來冒險之旅僅此一次，下不為例」。出去溜達一圈的萌蘭經飼養員評估，目前沒有任何問題。

另有網友稱，萌蘭今年夏天曾爬牆掰斷過監控設備，看樣子，萌蘭的「越獄計畫蓄謀已久」。