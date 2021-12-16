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中國首列磁浮空軌車輛 「興國號」武漢下線

中國新聞組／北京16日電
中國首條磁浮空軌車輛「興國號」，14日在武漢市江夏區正式下線。(取材自長江雲)
中國首條磁浮空軌車輛「興國號」，14日在武漢市江夏區正式下線。(取材自長江雲)

由江西理工大學和中鐵科工集團聯合研製的中國首條磁浮空軌車輛「興國號」，14日上午在武漢市江夏區正式下線。

湖北廣電「長江雲」報導，在汽車走不快、地鐵修不到的城市繁華區、大型商圈、臨時博覽會等區域，或作為機場、地鐵、火車站、長途客運站之間的中轉工具，空軌是最合適的選擇。

中國是繼德國、日本之後，第三個掌握空軌技術的國家。中國中鐵科工集團已在武漢江夏基地建成擁有全系統自主知識產權的近1公里空軌試驗線，目前車輛已實現全線無人駕駛，累計安全平穩運行里程超7000公里。

那今天下線的「興國號」車輛究竟有何特別之處呢？據中鐵科工集團首席技師王中美介紹，此次下線的「興國號」車輛是利用永磁體和永磁軌道之間的排斥力，採用非接觸式牽引方式實現車輛的懸浮。具有安全、節能、舒適、維護保養方便等一系列特點。

的磁浮空軌列車跟地面上的磁懸浮列車又有什麼不同呢？據了解，地上磁懸浮是電磁懸浮，需要通電才能把車輛浮起來，而空軌車輛運用的是永磁懸浮技術，不需要電就可以浮起來，因而更具環保效益。

中鐵科工空軌事業部負責人陳揚表示，新技術克服了重重技術難題，如永磁懸浮架結構、直線電機牽引技術等技術問題，是國內唯一把永磁懸浮、技術與空軌技術相結合成功應用的項目。沒有電磁輻射的污染，這是它最大的環保優勢。

湖北廣電融媒體指出，江西興國縣永磁磁浮技術工程示範線全長878米，2車輛編組、定編88人，設計最高運行速度每小時120公里。作為國內第一條永磁懸浮技術的應用示範，該項目兼具科研創新性、挑戰性和示範性。其順利推進，對於發展江西當地稀土永磁產業鍊和紅色旅遊經濟，具有重要的社會效益和經濟效益。

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