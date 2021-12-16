時代眼淚…36年《童話大王》要停刊 鄭淵潔：全力維權

《童話大王》作者鄭淵潔表示，他將把所有精力放在商標維權。(取材自揚子晚報)

1985年創刊、迄今36歲的雜誌《童話大王》宣告明年1月停刊，今年12月刊將成其絕唱。作者鄭淵潔表示，66歲的他精力有限，只能停止寫作《童話大王》月刊，才能把所有精力與一些惡意搶注的商標維權。許多網友對此表示不捨，「幾代人的童年回憶就這麼結束了」，讓人掉下時代的眼淚。

綜合報導指出，《童話大王》創刊長達36年時間，鄭淵潔是唯一撰稿人，雜誌總印數逾2億冊，他筆下的皮皮魯、魯西西、舒克與貝塔等角色為中國人所熟知。在沒有網際網路的時代，他收到十餘萬封小讀者來信，如今把它們藏在100平方米的房子裡。據了多，鄭淵潔曾是中國作家版稅收入最高的作家。

鄭淵潔表示對支持《童話大王》月刊的千百萬讀者朋友說聲對不起，他在微博 解釋停刊的原因：「要拿出全部精力去和第7197328號皮皮魯商標、第8229932號童話大王商標、第5423972號舒克商標鬥爭維權。」

據揚子晚報，鄭淵潔說，光是這三個商標的維權時間加起來就達32年之長，而這不過是侵權的冰山一角，另外還有672個侵權商標有待維權，在全部維權成功前，自己不會再提筆創作。

鄭淵潔曾多次表示，商標惡意搶注極大地影響他的寫作。 2019年接受媒體採訪時，他談到自己大量的新作沒能面世，原因即在於不堪侵權之擾。

除去商標惡意搶注，鄭淵潔還遭遇過不少盜版 書侵權，2007年， 天津人民美術出版社未授權出版他的童話處女作《黑黑在誠實島》，事件以責編個人承擔責任、出版社未作回應告終。不過，鄭淵潔表示，類似的盜版問題近年來以有所好轉，中國在知識產權保護上取得了長足進步，但商標領域的知識產權保護「還有較大改進空間」。

很多網友十分不捨，表示掉下了時代的眼淚；鄭淵潔則希望網友們以「尊重知識產權，崇尚原創，鄙視抄襲剽竊，遠離通過不正當競爭非法牟利的商家和商品」的方式來為他加油。