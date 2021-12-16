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撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

中國新聞組╱北京16日電
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

現實生活中，不少人因為撞臉名人而走紅。一名中國男子同樣因為撞臉特斯拉CEO馬斯克，在國外網路上走紅；由於長得太像了，不由讓人懷疑是不是馬斯克走失的親兄弟，有國外網友懷疑是不是用了換臉工具「Deepfake」。

據快科技引述外媒報導，國外網友近日轉發了一位中國網友在社交媒體上發布的視頻引發網友們熱議，其原因是由於該男子長相與剛剛當選《時代》周刊2021年度人物的特斯拉CEO埃隆·馬斯克太像了。

從視頻中可以看出，這名男子站在一輛黑色特斯拉旁邊，除了髮型與馬斯克的最新髮型不一樣之外，長相看起來幾乎如同一人，不由讓人懷疑是不是馬斯克走失的親兄弟。

國外的網友們看到後也大感意外。報導指出 ，有網友表示，如果不是因為他說的流利的中文，差點認為他真的是馬斯克了。還有網友懷疑這個人會不會人臉解鎖馬斯克的手機…，也有網友懷疑使用換臉工具「Deepfake」。

不過，也有國外的網友懷疑是不是用了「Deepfake」這種換臉工具，該工具在剛剛面世時，就不少人用它來給自己患上各種名人臉。

中國網民也熱議稱，「張鐵林也像啊」、「關鍵是連表情都一模一樣，不是真的」、「這就是馬斯克本人」，更有網友表示，「有點像AI換臉」，還以「我是馬賽克」自嘲。

馬斯克。（路透）
馬斯克。（路透）

馬斯克 特斯拉 CEO

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