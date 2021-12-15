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騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

中國新聞組／北京15日電
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊旗下「天美F1工作室」的知名遊戲程序員毛星雲，11日上午意外墜樓身亡，年僅30歲。據悉，曾榮獲「微軟最有價值專家」稱號的毛星雲，前段時間曾經住院，疑似抑鬱。不過，也有網友表示，毛星雲在公司大樓墜樓，死因並不單純。

來源：YouTube

綜合媒體報導，一名IT從業者說，毛星雲是業界公認的「大神」，專業能力突出，不久前還曾在知乎上宣布天美F1工作室成立，將專注於原創3A（視頻遊戲的評比標準，代表最高層級）。

毛星雲出生於1991年，2009年考入南京航空航天大學「中國烏克蘭航天聯合培養班」，經過兩年的本科培養後順利赴烏克蘭就讀大三大四。留學期間，其完成了100餘萬字的「逐夢旅程：Windows遊戲編程之從零開始」一書。

在騰訊供職之餘，毛星雲還是一名「技術類網紅」，在社交平台上解答眾多「粉絲」的IT難題。2013年，他被評為中國年度10大傑出IT博客作者，14年更榮獲美國微軟公司頒發的年度「最有價值專家大獎」(Most Valuable Professional，MVP) 。該獎是微軟公司對全球IT和互聯網從業者的最高獎項，每年在幾千萬技術專業人士中評選產生。

毛星雲也時常在微博上鼓勵同行後輩，說「興趣和熱情是最好的老師」。2013年，還曾在社交平台上談及自己的夢想：「我有一個夢想，有一天，西遊記能出ACT，打神弒佛，那絕對比戰神帶感。我有一個夢想，有一天，上海灘能出沙盒遊戲，而不是玩『GTA』感受美國夢，亦或是玩『熱血無賴』體驗國外公司強行塞給我們的『中國文化』。我有一個夢想，有一天，不少3A大作不需漢化，因為是我們自己的遊戲。我有一個夢想，將來的某一天，國產遊戲能像中國的其他產業一樣，以一個領跑者的姿態，面對全世界，面對全宇宙，氣宇軒昂，揚眉吐氣。國產不倒，單機永存。等著我們的好消息！」

對於毛星雲的離去，騰訊表示感到十分惋惜與痛心，公司已成立應急小組，協助家屬處理後續事宜。出於對家屬意願和逝者的尊重，無法透露更多相關信息。

微軟 F1 烏克蘭

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