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字節跳動再裁員 砍掉HR培訓團隊

記者林宸誼／綜合報導
字節跳動再傳裁員消息，這次是人力資源部門旗下的人才發展中心團隊遭裁撤。（Getty Images ）
字節跳動再傳裁員消息，這次是人力資源部門旗下的人才發展中心團隊遭裁撤。（Getty Images ）

先前在商業化、教育、遊戲等多條業務線開啟裁員的字節跳動，繼續「精簡」部門。根據公司內部郵件顯示，字節跳動已於近日整體撤銷人力資源部門（HR）旗下的人才發展中心團隊，現有團隊成員優先內部轉職，若無合適職位，給予補償或離職。

澎湃新聞報導，字節跳動的人才發展中心，主要負責新員工、供應商管理等培訓工作。

在內部郵件中，字節跳動表示，在做出此決定前，和相關業務同事有較多討論，最終調整是因為：一是發現現有團隊的定位與公司的需要脫節；其次，團隊積累的技能和經驗，一段時間內不太符合公司的需求方向。

內部郵件還提到：「有一些部門和團隊的工作，變成『過家家』（扮家家酒）的遊戲，員工很忙，部門空轉，但沒有實際創造很大價值，不僅浪費公司資源，也製造很多噪音，浪費其他員工時間。」

字節計畫後續繼續精簡HR部門，並調整職能與部門的配置。「人才的成長與發展依然會是公司重要的課題，未來我們要以更務實的方式，研究如何做好這件事，要把資源聚焦在重基礎、高槓桿的事情上，做事情的標準要更高。」字節跳動表示。

值得注意的是，新任字節CEO的梁汝波曾任字節的人力資源總監（CHO），負責公司的人力資源和管理等工作，推動字節跳動的組織建設和人才發展，在他擔任CHO期間，字節跳動的員工數量有了大幅增長。

業內人士分析，在HR部門中，培訓行業是反映整體環境景氣程度的指標之一，「一旦業績好，所有部門都會要求增加培訓，而業績不好，培訓這個不能直接創造收益的部門就會被裁掉，就像字節跳動此次的行為。」

字節跳動先前在商業化、遊戲、教育等業務條線均有裁員。商業化方面，字節對商業化團隊進行了一系列的組織架構、業務範圍調整；教育方面，受「雙減」政策影響，字節教育旗下瓜瓜龍、清北網校、學浪、硬體、校園合作等多個業務都已經開啟裁員；遊戲方面，旗下Ohayoo平台被曝光裁撤應屆生。

教育 裁員 CEO

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