12元自助店 大連男子吃上百顆水餃留一堆皮 店家怒了

大連一位「大食客」在自助水餃店吃了上百個餃子，卻在桌上剩下一盤餃子皮。（取材自潇湘晨报）

遼寧大連南關嶺萬盛廣場附近一家12元人民幣（約1.9美元）自助水餃店，日前迎來一位「大食客」，一盤接一盤吃了上百顆餃子，不過當老闆娘看到食客剩下的一盤餃子皮 時，禁不住怒從心起質問對方。商家表示，12元管夠吃是自家的經營理念，遇上客人食量大無可厚非，但是這麼個吃法，是在糟蹋和浪費東西。

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瀟湘晨報報導，商家唐先生表示，這位客人就餐過程中就引起了他們的注意，最初是因為他始終戴著頭盔一直沒摘下來，後來是因為他食量大，比較能吃。

唐先生說，自家的水餃是手工包的，平時客人一般吃30顆左右，最多的也就能吃50、60顆，但是這位客人當時一盤接一盤的吃，當吃到70、80顆的時候，還在要求再加，「當時已經是晚上10時了，我們怕他吃頂了夜裡不舒服，還好心的問他『還能吃得下嗎』？」這名男客人表示「能」，於是又給他加了一份。

然而，就在男子吃飽後，老闆娘準備收拾餐桌時，卻看到一個盤子裡全是剩下的餃子皮。老闆娘見狀怒從心起質問起對方，「你吃了上百個餃子，這麼做也太好意思了」。

唐先生表示，弟妹下個月就要生產了，挺著大肚子和母親一起手工包餃子很辛苦，原本12元的自助水餃管夠吃，本身就是在掙辛苦錢，看到這麼個吃法很生氣。

據了解，事後經過清點，盤子裡剩下有20個餃子皮，而男子最後也自知理虧，在離開時多支付了一份錢。對此，大部分的網友都表示「太浪費了」，還有網友稱自己也不愛吃餃子皮。