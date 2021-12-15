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中國第2例境外輸入 廣州男居家隔離驗出Omicron

記者林則宏／北京15日電
廣州發現境外輸入Omicron陽性病例。圖為中國實驗室人員進行核酸檢測工作。(新華社資料照片)
廣州發現境外輸入Omicron陽性病例。圖為中國實驗室人員進行核酸檢測工作。(新華社資料照片)

央視新聞報導，廣州在14日召開的疫情防控新聞發布會上宣布，廣州也發現首例境外輸入Omicron陽性病例。天津前一日才宣布，確診中國首例境外輸入Omicron確診者。

根據廣州通報，這名67歲男性確診者11月27日從國外入境，集中隔離期間多次核酸檢測均為陰性。12月11日，解除隔離後乘飛機（CA1837）返回廣州，閉環轉運至越秀區家中居家隔離。

12日，社區衛生服務中心為其例行採集核酸標本，13日凌晨通報結果初篩陽性，經廣州市、區疾控中心再度採樣複核結果均為陽性，經進一步檢查和專家會診，確診為新冠肺炎普通型，目前患者病情穩定。

報導稱，廣州市疾控中心對該病例的鼻拭子進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經省市疾控中心複核，報國家疾控中心確認，檢出新冠病毒為Omicron變異株。

天津市衛健委主任顧清接受央視採訪時則表示，天津此次發現的Omicron變異株，為來自歐洲的入境人員，該人員是一名無症狀感染者，在天津入境時體溫正常，申報無異常。

但本月9日新冠病毒核酸檢測結果為陽性，13日確診感染Omicron病毒。目前患者無咳嗽、發燒等症狀，正在天津新冠肺炎定點收治醫院進行隔離。

香港文匯報報導，該患者為波蘭籍。近期居住地為波蘭華沙。該患者自波蘭華沙乘坐航班。

針對該病例同航班旅客是否有感染情況，顧清回應稱，到目前為止，在對該航班入境人員的核酸檢測中，尚未發現存在其他的感染者。他指出，該病例作為境外入境人員，航班上有可能會存在陽性感染者，所以會對Omicron感染者所乘坐的航班，給予更高度的關注。

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