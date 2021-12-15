喪禮引發疫情 浙江紹興、寧波、杭州3城「半封」3個月

杭甬高速公路上虞出口已由警方封鎖管控人車進出。（取材自浙江新聞）

浙江因本月初一場喪禮引發新一波本土新冠疫情 ，迄今導致約200人確診，全省更有超過54萬人遭隔離。為保北京冬奧 順利舉行，浙江紹興、寧波、杭州3地嚴控民眾出行至明年3月15日，形同「半封城」。此外，廣東東莞大朗鎮也發現2例無症狀感染者，東莞14日起也實施出行管理，群眾非必要不離莞、不出省。

為儘快管控疫情，浙江省交通運輸廳副廳長胡嘉臨表示，鐵路方面，紹興東站、上虞火車站實行「只進不出」管控措施。高風險地區包括：杭州蕭山區、寧波鎮海區、紹興上虞區人員嚴格限制通過鐵路出省，3地其他區域人員出省須持48小時內核酸檢測 陰性證明。機場客運方面，杭州到北京航班，每日只保留一班；寧波到北京航班全部取消。

在本土疫情嚴峻情勢下，據券商中國統計，近期至少有17家A股上市公司響應當地政府防疫政策，先後宣布有序臨時停產，多個產業供應鏈將受衝擊。

財新網指出，浙江各口岸和化工區因收緊人員和車輛進出管控，使得寧波鎮海區的化工產業生產也受到影響，鎮海是中國最大散裝液體化工品中轉和集散基地，肩負眾多下游企業的原料供給。

本月9日起，鎮海除防疫需要、民生保障、石化三類企業外，其他已一律停工。財新網表示，除鎮海地區，浙江各地已有多家上市公司也陸續發布臨時停產公告。

不過，浙江省官方昨又發通告稱，只要降到低風險區就會調整當地管控政策。

官方昨通報，中國新增51例本土確診，浙江占了44例（紹興市38例、寧波市4例、杭州市2例）。自5日以來，3地累計確診病例235例（寧波55例、紹興161例、杭州19例）。

杭州市台協會長周鮑華表示，杭州台商企業目前沒有停產，僅因零星疫情，生活如常；但有寧波等地台商坦言，目前寧波鎮海、紹興上虞疫情較為嚴峻，因人車管制，進貨出貨受到影響。

財新網指出，紹興本輪疫情是由一場喪禮所引發。12月7日，紹興市上虞區在醫療機構例行核酸檢測中，發現當地一名醫務人員確診，是紹興這波疫情的首例確診病例。

疫調顯示，該病例11月22日起就沒有離開過上虞，而且一直依規定按時接受核酸檢測，至12月1日檢測結果都是陰性。後因奶奶過世，和從上海回上虞奔喪的堂弟有過接觸，其堂弟返回上海後也於7日確診。之後，多名葬禮參加者就陸續傳出確診。其中一名確診者曾前往當地一家超市，導致疫情進一步擴散。