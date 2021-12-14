北京明年起全市禁放煙花爆竹 但一個地方除外

今年9月20日開園的北京環球度假區，將是未來北京唯一可以合法施放煙火的地區。中新社

節慶燃放煙花爆竹的習俗，將從北京 民眾的生活裡徹底消失。據北京青年報報導，北京市煙花爆竹安全管理工作協調小組辦公室14日宣布，2022年1月1日起，北京市全市實行禁放煙花爆竹。但環球影城 度假區內，經公安 機關許可的焰火表演項目除外。

北京過去幾年已逐步禁止燃放煙花爆竹。2017年12月1日，北京市人大常務會即修法將五環路以內（含五環路）設為禁止燃放煙花爆竹的區域。

五環路以外區域，由區人民政府根據需要劃定禁止或限制燃放煙花爆竹的區域。近年來，五環外各區也不斷擴大禁放區域。去年1月起，大興區宣布全面禁放；今年1月起，石景山區和順義區也實施全面禁放。

報導稱，今年4月以來，北京市各區從維護城市安全、減少大氣汙染的大局出發，積極推動區域禁放工作。目前除房山、門頭溝將於2022年1月1日起實施全面禁放外，其他區均已實施全面禁放。

亦即，明年元月1日起，北京全市都將禁放煙花爆竹，但環球影城度假區內，經公安機關許可的焰火表演項目除外。此外，北京市2022年春節期間，也將不再設立煙花爆竹零售網點。

另，根據「北京市煙花爆竹安全管理規定」，大陸國家、北京市在慶典活動和其他節日期間，需要在禁放區域內燃放煙花爆竹的，由北京市人民政府決定並予以公告。

北京青年報指出，今年10月27日，北京市公安局在全市範圍內啟動了打擊查繳非法煙花爆竹專項行動，迄今共查破案件39起，收繳非法煙花爆竹4,392箱，刑事或行政處罰42人。

北京市公安局也鼓勵民眾舉報非法儲存、運輸和銷售煙花爆竹行為，對於舉報有功人員，公安機關將按「每箱（人民幣）20元，最高2萬元」的標準予以獎勵。