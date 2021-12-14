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每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

境外移入…Omicron侵入中國 天津驚見首例

中國新聞組／北京14日電
中國首次發現新冠病毒Omicron毒株，圖為近期在杭州出現的新一輪本土疫情，防護人員對疫區全員核酸檢測。（新華社）
中國首次發現新冠病毒Omicron毒株，圖為近期在杭州出現的新一輪本土疫情，防護人員對疫區全員核酸檢測。（新華社）

中國疫情升溫，浙江成為集中爆發點，過去一日就新增74例本土確診病例。浙江已有17家上市公司停產，寧波更要求跨省出行旅客須持48小時內核酸陰性證明。而令人憂心的是，天津市昨晚公布，從境外移入的一名新冠肺炎無症狀感染者，其所攜帶的病毒是新型變異株Omicron。這是中國首次發現Omicron。

綜合媒體報導，中國國家衞健委昨通報，新增本土病例80例，74例在浙江（紹興市55例、寧波市14例、杭州市5例）。紹興市為浙江本輪本土疫情的重災區，紹興的本土病例多集中在上虞區，該區已於11日實行全面封控措施。其中，20名受感染者和該區一處超市有關，涉事超市已關閉消毒。截至12日晚上9時，紹興累計報告本土病例107宗。

美國之音報導，中國國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒日前在記者會上表示，Omicron變異株進一步增加了疫情不確定性，中國的「外防輸入」壓力持續增大。米鋒表示，12月以來，中國新一輪疫情新增本土確診病例主要集中在口岸城市及臨近地區。疫情防控，關鍵抓「防」，重點是守住國門、外防輸入，重中之重是口岸。

「中國疾病預防控制中心周報」近期發表的一項研究認為，如果中國取消封堵新冠病例的「零容忍」政策，全國每日感染病例將超過63萬。有分析人士稱，中國官方推出這一報告顯然是為了壓制中共黨內和社會上要求改變「清零」抗疫策略的呼聲。世界上目前只有中國等極個別國家還堅持「清零」策略，絕大多數國家都採取了與病毒共存的策略。

另據媒體報導，中國工程院院士鍾南山11日在廣州則表示，針對Omicron變異株，很多國家很早就注意到這個問題，發現十幾例就採取措施，而且有些國家的管控措施比較嚴格，這說明通過一兩年的時間，世界慢慢體會到中國的做法是對的。

鍾南山指出，中國要達到理論上的群體免疫，接種的人需要達到全體人口的83%。按照中國目前的接種速度，有信心在今年年底建立群體免疫。據國家衛健委消息，截至11日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗已逾26億劑次。

另外，農曆春節將至，各地倡導就地過年，引起眾多網友關切。國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光針對此問題表示：「我覺得絕大多數人，該回家、可以回家。」

疫情 Omicron 鍾南山

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