被拐10年尋回 兒：害我沒家 父送走：家門一直為他敞開

桂宏正此前參加的一次尋親活動。（取材自紅星新聞）

孫海洋成功找回被拐14年兒子的新聞，讓很多尋子父母看到了希望；但對四川武勝縣城桂宏而言，找回被拐十年的兒子之後，結局並沒有像「一家人終於幸福地生活在一起」。

成都商報報導，2009年6月，桂宏正還差50天滿3歲的兒子小桂在武勝縣城被人販子拐走。2019年，經過漫長的十年尋子，桂宏正找到了兒子，並赴廣東一小鎮將他接回家。桂宏正一家試圖讓兒子重新融入他們的家庭生活，但他們發現，兒子不願意交流，還沖父親發脾氣，最後還將桂宏正拉入了微信 黑名單。

報導說，桂宏正當年找到小桂時，夫妻倆衝過去抱著他大哭，但這位已不叫「小桂」的男孩，始終面無表情，沒有說話；想到兒子快要小學畢業，桂宏正將接他回家的時間推遲到期末考試結束，之後桂宏正第二次前往廣東，但小桂不願跟他走。最後，民警出面，由養父把小桂送到四川。

雖然找回了被拐的兒子，但桂宏正說，小桂從不叫「爸爸、媽媽」，「回家」之後，大多數時候都待在自己的房間玩手機 。桂嘗試關閉家裡的網路讓小桂很生氣，沖著他大喊大叫。

「始終無法溝通，溝通不了，跟他說多了，他就不舒服了，脾氣暴躁。」。有一次，很生氣的桂宏正踹開了小桂的房門，小桂衝他大喊：「你害的我沒有家了」。

2019年8月29日，桂宏正把小桂送回廣東的養父母身邊。再次「失去」兒子的這兩年裡，因微信已被兒子拉黑，桂宏正只能通過給其養父打電話了解兒子近況。

桂宏正的微信收藏夾裡仍保留著他當年尋找小桂的相關新聞報導，他也很害怕周圍的人問起兒子的事情，自己花十年時間找回的兒子，最後又由自己親自送走，這看起來就像一個「笑話」。

他望兒子在廣東好好讀書，長大了能回來看看，家裡的大門，一直為他敞開著。