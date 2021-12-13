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中國藥廠：實驗證明新藥抗Omicron有效

記者賴錦宏／北京13日電
中國首個新冠病毒中和抗體治療藥物安巴韋單抗注射液（brii-196）及羅米司韋單抗注射液（brii-198）獲得批准上市。（取材自中新網）
中國首個新冠病毒中和抗體治療藥物安巴韋單抗注射液（brii-196）及羅米司韋單抗注射液（brii-198）獲得批准上市。（取材自中新網）

中國騰盛博藥12日宣布，新的體外嵌合病毒實驗中和數據表明，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法，對Omicron和Delta、及Delta+等變異株保持中和活性，已獲得中國批准使用。

據香港文匯網，騰盛博藥來自獨立實驗室的體外嵌合病毒實驗檢測數據稱，Omicron變異株易被安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法所中和。雖然安巴韋單抗對抗Omicron變異株的活性顯著下降，但羅米司韋單抗並不受Omicron變異株所影響。這一聯合療法保持了對Omicron變異株的中和活性，並驗證了單克隆抗體聯合治療的策略，對確保臨床進展高風險患者有益。據稱，其相關具體數據在不久後將發表在科學刊物上。

騰盛博藥董事長洪志表示，這些最新發現強調了上述抗體聯合療法可以很好地對抗Omicron變異株。他說，隨着世界各地的專家繼續追蹤Omicron和其他令人關注的病毒變異株，獨立實驗室已經證明該聯合療法將繼續為早期接受治療的患者、和晚期接受治療的患者提供臨床益處。騰盛博藥期待繼續與美國FDA和世界各地的監管機構合作，盡快將聯合療法帶給更多有需要的患者。

騰盛博藥感染性疾病治療負責人表示，新的臨床前數據提供了進一步證據，表明安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法，為感染Omicron變異株的高風險患者提供了顯著的有效性。目前，這一聯合療法在所有受關注的病毒變異株測試中，包括Delta變異株，均成功顯示出減少住院和死亡的結果。

安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法已獲得中國上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年新冠病毒感染患者。騰盛博藥指出，美國FDA目前正對安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法緊急使用授權（EUA）申請進行審核。

國際三期臨床的最終結果顯示，與安慰劑相比，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法使臨床進展高風險的新冠門診患者住院和死亡風險降低80%，具有統計學顯著性，且其臨床安全性優於安慰劑。

8日，中國國家藥品監督管理局應急批准中國首個新冠病毒中和抗體治療藥物安巴韋單抗注射液（brii-196）及羅米司韋單抗注射液（brii-198）的註冊申請。該藥物由北京清華大學醫學院教授張林琦團隊研發的。

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