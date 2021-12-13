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疫情升溫…中國多地喊就地過年 胡錫進「唱反調」

中國新聞組／北京13日電
中國多地倡導在地過年，嚴格限制流動。（新華社）
中國多地倡導在地過年，嚴格限制流動。（新華社）

中國本土新冠疫情升溫，多地政府近日推行「就地過年」；據一份民調顯示，有超過七成的受訪者表示可以接受不返鄉過年。但官媒環球時報總編輯胡錫進昨天發文稱，不應輕易要求民眾就地過年。胡錫進這篇看似「唱反調」的文章引來大批網友點讚，批評各地政策一刀切已造成民怨四起，逼得民眾可能到「妻離子散父母逝」了還不能返鄉。

中國本土新冠疫情未歇，昨天全國再新增本土病例在80例，浙江替代內蒙古成為新一波疫情熱區。眼見疫情繼續擴散，多地政府近來先後發出通知，要求或倡導民眾「就地過年」，引來不少網友反彈，在網上留言稱，因為疫情已經三年無法在春節返鄉與家人團聚，心中有諸多不滿。

浙江疫情升溫，志願者打包生活物資，準備向居家隔離居民配送。（新華社）
浙江疫情升溫，志願者打包生活物資，準備向居家隔離居民配送。（新華社）

不過根據中國「問卷網」調查顯示，有71.29％的受訪者認為可以接受就地過年，但也有超過五成的受訪者坦言，已有超過一年、至多三年以上沒有回家過年了。

胡錫進昨天在個人微博上對這項政策發文指出，幾個不同省的區縣鎮帶頭發出「就地過年」的通知，他認為，安排如何過年的權力不應僅屬於各地基層政府，而應當由國家衛健委做出全國性指導，各省根據本地實際形成政策。區縣鎮如果推行影響到公眾生活的特別過年政策，需得到省級政府的批准。

胡錫進這篇文章立刻引來一萬多人次點讚，並湧入千餘則留言，多數都是點讚胡錫進的說法，並批評多地基層政府擅自發出「就地過年」通知，已造成民怨四起。

網友民留言稱：「疫情防控應該重點放在邊境口岸上，國內限制太多，對經濟和百姓的生活影響太大了」，「去年嚴峻，今年嚴峻，明年還嚴峻…究竟何時不嚴峻能回家？」，「去年就沒回，十一也沒回，今年再不回，老婆過年該對我發火了」，「母親走了3年，老爸一個人86歲在老家和弟弟生活，現在是能看到一年是一年了，今年可不能再不回去了」。

多位網友批評「基層政府懶政」是造成民怨的主因：「一刀切式的防疫是本末倒置」，「典型的懶政，典型的烏紗帽大於一切」，「基層政府官員都是替自己著想，別因疫情丟了官」，「老百姓的耐心是有限度的」，「中國老百姓就是好欺負」。

疫情 邊境 民調

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