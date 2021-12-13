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被稱「草原王爺專業戶」 涂們拍戲從不帶劇本

中國新聞組／北京13日電
涂們1998年在電影「一代天驕成吉思汗」中挑大樑演出主角。（取材自新京報）
涂們1998年在電影「一代天驕成吉思汗」中挑大樑演出主角。（取材自新京報）

中國演員、金馬獎影帝涂們在北京時間12日凌晨因食道癌病逝，據親友透露，「（他）走的時候很安詳。」過去30年裡，涂們在眾多影視作品中塑造了「王爺」、「可汗」的角色，幾十年的演藝事業都沒逃開「草原」，直到憑電影「老獸」拿到金馬獎。

新京報報導，涂們出生於呼倫貝爾市的海拉爾，6歲時就哭鬧著要學騎馬。涂們大三那年，電影「成吉思汗」到上海戲劇學院選演員，他在片中飾演將軍。從電影「一代天驕成吉思汗」、「止殺令」中的成吉思汗，電視劇「貞觀長歌」中的頡利可汗……畢業後的涂們成了「草原王爺專業戶」。

涂們在電影「告別」把頭髮和眉毛全都剃光。（取材自新京報）
涂們在電影「告別」把頭髮和眉毛全都剃光。（取材自新京報）

涂們自己也很苦惱，他也想演點不一樣的角色，「但是誰會找我呢？」

轉折出現在2015年，涂們在電影「告別」飾演癌症病人，把頭髮和眉毛全都剃光了。「起初還有點擔心眉毛會不會以後長不出來了，後來長得更好了。」憑該片，涂們獲得了第九屆FIRST青年電影展最佳演員獎的提名。

而「老獸」的導演周子陽正是因為看了「告別」，才決定讓涂們演「老楊」。涂們說，「『老楊』是個粗人，張口就說髒話，是個『老混蛋』。」

讓周子陽驚訝的是，在拍攝「老獸」的23天，涂們從沒帶過劇本。涂們說，這是他拍戲多年來的一個習慣，「人物的塑造都是在拍攝之前完成的，而不是在拍攝之後，拍攝前這個人物就已經進入我的身體了。」

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