中國知名演員、金馬影帝 「老獸」涂們61歲癌逝

涂們2017年以電影「老獸」中自私的父親角色，一舉奪得金馬獎最佳男主角。（取材自新京報）

中國知名演員涂們在北京 時間12日凌晨3時50分因食道癌去世，享年61歲。涂們憑電影 「成吉思汗」進入演藝圈，代表作還包括電影「悲情布魯克」、「告別」、「老獸」等。

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綜合媒體報導，涂們2017年憑「老獸」獲得第54屆金馬獎最佳男主角獎，不過，隔年他再度赴台擔任頒獎人時，一席「特別榮幸來到中國台灣金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親」，引發爭議。

2018年的頒獎典禮可說是充滿政治味，先是中國導演 張藝謀提到「中國電影」，最佳紀錄片「我們的青春，在台灣」導演傅榆致詞時又說到：「我希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」之後，便輪到涂們上台說出「中國台灣」。該屆金馬獎典禮後，多位中國影人都缺席會後活動，而中國方也從此抵制金馬獎至今。

涂們1960年2月生於內蒙古呼倫貝爾市，在近日上映的影片「烏海」中也有露面，飾演女主角的父親，目前還有「上山」、「逍遙遊」、「最後的真相」三部待映影片。

涂們赴台參加第55屆金馬獎頒獎典禮。（本報資料照片）

涂們病逝，曾和涂們在金馬獎上同台頒獎的惠英紅在第一時間於微博發文哀悼，「不敢相信，難以接受」。隔了一小時後，惠英紅再度發文懷念，寫著：「我情願相信，老獸只是睡著了，一路好走。」

涂們2017年受封金馬影帝，隔年以新科影帝之姿回到第55屆金馬獎頒獎，在傅榆上台說出「身為一個台灣人最大的願望」後，涂們接續上台頒獎時便說出「中國台灣」、「兩岸一家親」等言，隨後引發一連串的抵制金馬風波，而事後據知，涂們會上台講出敏感字眼表態，疑受到「政治施壓」。會後他的頒獎搭檔惠英紅對此僅表示，自己當時在顧自己眼睛「我不知道發生什麼事」。