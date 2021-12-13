廣州砍樹4000棵爆民怨 中央下令徹查 10官被鍘

沒有人數得清廣州有多少棵榕樹消失了，圖為濱江西路圍蔽，準備清理或移除老榕樹。(取材自三聯生活周刊)

廣州市委書記、市長日前罕見同日遭更換，外傳與當地大規模砍樹有關。官方昨日發布對廣州砍樹事件的問責清單，共10名幹部遭處分，包括前副市長林道平等五人被免職。據了解，廣州推動區域更新改造，共計畫移除或砍伐樹木4300多株，其中榕樹超過3000株而引發民怨，北京 「最高層」下令徹查。

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中央社報導，中共 中紀委國家監委網站昨日發布，廣東省紀委監委成立廣州市大規模遷移砍伐城市樹木事件問責調查組，對相關單位和人員存在的履職不力、失職失責問題進行深入調查。

遭處分的10名廣州市領導幹部中，市委副書記羅冀京被黨內警告，前副市長林道平被黨內嚴重警告、政務記大過及免職。其他遭免職的還有前任及現任的林業和園林局長楊國權和劉先榮；越秀區副區長江桂洪；越秀區建設和水務局長高耿恩。

廣州疑因推動城市更新，今年多地傳出榕樹被砍事件，引發民眾討論。（取材自微博）

通報說，廣州市大規模遷移砍伐城市樹木，嚴重損毀了一批大樹老樹，破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，是典型的「破壞性建設」行為，造成了重大負面影響和不可挽回的損失，錯誤嚴重，教訓深刻。

通報還稱，廣東省各級黨組織和廣大黨員幹部要深入貫徹落實「習近平 生態文明思想」和習近平關於城市工作的重要論述精神，堅決防止城市更新中造成「破壞性建設」問題。

通報稱，要堅持用科學態度、先進理念、專業知識規劃建設管理城市，尊重城市發展規律，尊重自然生態環境，尊重歷史文化等，不斷提高城市治理體系和治理能力現代化水準。

在這份問責通報發出前，中共中央3日罕見地同時宣布更換廣州市委書記張碩輔及廣州市長溫國輝，引起關注。當時有媒體報導，此事起因是廣州市內大批老榕樹被砍伐遷移，引起強烈不滿而被舉報到黨中央，「最高層」為此下令徹查。

報導指出，廣州市大砍榕樹，是根據2020年11月廣州市住房和城鄉建設局印發的「市管重要道路及周邊區域更新改造提升工作實施方案」。根據招標文件圖紙粗略統計，全市七條主要道路計畫移除或砍伐樹木4300多株，其中榕樹超過3000株。

到今年5月，砍樹行動延伸到海珠區濱江西路附近，當地是觀賞珠江夜景的著名景點，因此引起更大爭議。這項改造在廣州引起爭議和市民抱怨。

報導指出，消息人士透露，砍樹事件被舉報到中共中央，因為涉及到生態保護而引起「最高層」關注，下令徹查並勒令官員承擔責任。