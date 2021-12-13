我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

廣州砍樹4000棵爆民怨 中央下令徹查 10官被鍘

中國新聞組／廣州13日電
沒有人數得清廣州有多少棵榕樹消失了，圖為濱江西路圍蔽，準備清理或移除老榕樹。(取材自三聯生活周刊)
沒有人數得清廣州有多少棵榕樹消失了，圖為濱江西路圍蔽，準備清理或移除老榕樹。(取材自三聯生活周刊)

廣州市委書記、市長日前罕見同日遭更換，外傳與當地大規模砍樹有關。官方昨日發布對廣州砍樹事件的問責清單，共10名幹部遭處分，包括前副市長林道平等五人被免職。據了解，廣州推動區域更新改造，共計畫移除或砍伐樹木4300多株，其中榕樹超過3000株而引發民怨，北京「最高層」下令徹查。

來源：YouTube

中央社報導，中共中紀委國家監委網站昨日發布，廣東省紀委監委成立廣州市大規模遷移砍伐城市樹木事件問責調查組，對相關單位和人員存在的履職不力、失職失責問題進行深入調查。

遭處分的10名廣州市領導幹部中，市委副書記羅冀京被黨內警告，前副市長林道平被黨內嚴重警告、政務記大過及免職。其他遭免職的還有前任及現任的林業和園林局長楊國權和劉先榮；越秀區副區長江桂洪；越秀區建設和水務局長高耿恩。

廣州疑因推動城市更新，今年多地傳出榕樹被砍事件，引發民眾討論。（取材自微博）
廣州疑因推動城市更新，今年多地傳出榕樹被砍事件，引發民眾討論。（取材自微博）

通報說，廣州市大規模遷移砍伐城市樹木，嚴重損毀了一批大樹老樹，破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，是典型的「破壞性建設」行為，造成了重大負面影響和不可挽回的損失，錯誤嚴重，教訓深刻。

通報還稱，廣東省各級黨組織和廣大黨員幹部要深入貫徹落實「習近平生態文明思想」和習近平關於城市工作的重要論述精神，堅決防止城市更新中造成「破壞性建設」問題。

通報稱，要堅持用科學態度、先進理念、專業知識規劃建設管理城市，尊重城市發展規律，尊重自然生態環境，尊重歷史文化等，不斷提高城市治理體系和治理能力現代化水準。

在這份問責通報發出前，中共中央3日罕見地同時宣布更換廣州市委書記張碩輔及廣州市長溫國輝，引起關注。當時有媒體報導，此事起因是廣州市內大批老榕樹被砍伐遷移，引起強烈不滿而被舉報到黨中央，「最高層」為此下令徹查。

報導指出，廣州市大砍榕樹，是根據2020年11月廣州市住房和城鄉建設局印發的「市管重要道路及周邊區域更新改造提升工作實施方案」。根據招標文件圖紙粗略統計，全市七條主要道路計畫移除或砍伐樹木4300多株，其中榕樹超過3000株。

到今年5月，砍樹行動延伸到海珠區濱江西路附近，當地是觀賞珠江夜景的著名景點，因此引起更大爭議。這項改造在廣州引起爭議和市民抱怨。

報導指出，消息人士透露，砍樹事件被舉報到中共中央，因為涉及到生態保護而引起「最高層」關注，下令徹查並勒令官員承擔責任。

中共 習近平 北京

上一則

廣州砍樹惹禍…深圳吸取教訓 古樹建檔發「身分證」

下一則

中國外交部：習近平將與普亭舉行視訊會晤

延伸閱讀

小米董事長雷軍 辭去集團多項職務引關注

小米董事長雷軍 辭去集團多項職務引關注
疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

廣州市領導層震盪 中紀委：大規模砍樹被嚴肅問責

廣州市領導層震盪 中紀委：大規模砍樹被嚴肅問責
中國央行：四核心推動粵港澳大灣區金融科技發展

中國央行：四核心推動粵港澳大灣區金融科技發展

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
玉兔二號月球車發現神秘的「立方體」，仿佛憑空出現的「神秘小屋」。北京航太城新媒體中心「我們的太空」微信公眾號

玉兔2號月球車發現「神秘小屋」 網驚：難道是廣寒宮

2021-12-07 09:59

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？