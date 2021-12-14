元宇宙也有炒房團 虛擬土地賣430萬 88元房成交翻200倍

在「虹宇宙」裡，你可以裝飾自己的房子，還可以去別人家的房子裡參觀。（取材自北京青年報）

元宇宙 概念如龍捲風一般，席捲了整個科技圈，並在資本市場引發連鎖反應，眾多毫不相關的商家也來蹭熱度。在區塊鏈「沙盒」遊戲上，一塊由程序代碼敲出來的數字土地賣出了430萬美元的天價；在App 「虹宇宙」（Honnverse）中，大批民眾當起「炒房團」，在二手交易平台上，88元原價海景房叫價超10萬（人民幣，約1.5萬美元）。對此現象，有官媒提醒要防熱到燙傷。

每日經濟新聞報導，近期「元宇宙」概念呈井噴式爆發。名稱中含「元宇宙」的商標申請總量已超過7700條；9月22日至今申請公司已從130多家暴增至1000多家。

各領域知名企業也紛紛跟進，包括騰訊、愛奇藝、理想汽車、歡瑞世紀、網易等，就連賣奶茶的蜜雪冰城、賣火腿的雙匯也沒有錯過這撥申請熱潮；上汽集團更是一口氣申請註冊了近百條包含「車元宇宙」的字樣商標。

看似和「元宇宙」不相干的旅遊景點也打起了主意。近日張家界景區官方宣布成立全國景區首個元宇宙研究中心，卻引來網友質疑景區並沒有做「元宇宙」研究的資格和實力。

看似和「元宇宙」不相干的旅遊景點也蹭熱度。近日，張家界景區官方宣布，成立全國景區首個元宇宙研究中心，引來網友質疑景區並沒有做「元宇宙」研究的資格和實力。（取材自央視）

此外，有人已靠「元宇宙」這個新概念賺到第一桶金。「元宇宙第一課」培訓項目上線後僅十天，付費用戶便達到了2673人，累計收入近160萬元（人民幣，約25萬美元）。

另據北京 青年報報導，在現實世界中遭到政策嚴打的「炒房團」，也在「元宇宙」另起爐灶，掀起了一場「圈地運動」，其升值速度驚人，一些元宇宙房產項目已經比北京別墅還貴。

A股上市公司「天下秀」近期推出的一款App「虹宇宙」，許多第一輪內測用戶出售搶到的房子。

在二手交易平台閒魚和QQ群裡，虹宇宙的房產幾乎是「一天一個價」，原本88元的最高級別SS級房產，成交價已經接近2萬元，翻了200多倍。一套半海景別墅甚至叫價高達10萬元，賣家標註「玩的就是心跳」。有賣家表示，今年11月以來已經賺了10多萬，已經交易100多套房子，「比現實中的房產中介效率要高很多。」

在閒魚上，喊出這些的可不是房產中介，他們大都是「虹宇宙」第一輪內測用戶，出售的是搶到的房子。（取材自北京青年報）

有專注元宇宙炒房的玩家表示，炒房者多是有夢想的90後、00後為主，他們不願意去接盤上一代人的樓市遊戲，要在元宇宙實現財富自由。

對於「炒房團」進軍元宇宙，人民日報發文「熱到燙傷的風險得防」表示，元宇宙及其相關應用場景，還處在發展的最初階段…這是一個漸進式發展的過程，從虛擬到真實，從看得見到摸得著，還有不小距離，不妨冷靜三思，謹防熱到燙傷的風險。