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野豬頻傳傷人 遭踢出「保護動物」名單

特派記者賴錦宏／北京14日電
林業局工作人員拍到的野豬。（取材自封面新聞）
林業局工作人員拍到的野豬。（取材自封面新聞）

中國國家林業和草原局日前發布了「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄（徵求意見稿）」，包括陸生野生動物39目177科1789種，並刪除曾於2000年被列入「國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄」（簡稱「三有」名錄）的野豬。

香港文匯網，野豬雖不是中國重點保護的野生動物，但因被列入「三有」動物名錄，在法律保護「盔甲」下數量激增，山間、村頭再到城市街道，野豬的身影無處不在。近年中國多個省分發生許多起人與豬的激烈衝突，更嚴重的甚至造成人員傷亡；今年在四川、江蘇、安徽等省的部分地區，都下令對野豬進行科學捕殺。

有數據顯示，野豬已經成為中國致害範圍最廣、造成損失最為嚴重的野生動物。

人豬矛盾日益加劇，已引起了官方的高度重視，致力解決野豬對農作物帶來的經濟損失，以及最大限度地減少野豬對公眾的人身傷害。

本次名錄調整以科學評估陸生野生動物物種生態、科學、社會價值為核心，充分考慮種群變化動態、面臨威脅、社會關注等多方面因素，提出名錄調整基本原則：一是堅持生態優先；二是維護科研需要；三是有利於社會發展。

意見稿顯示，曾於2000年被列入「國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄」的野豬已被刪除。

村民抬走被獵殺的野豬。（取材自紅星新聞）
村民抬走被獵殺的野豬。（取材自紅星新聞）

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