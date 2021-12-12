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台灣這麼美 台旅會「台灣海洋攝影展」廈門開幕

特派記者賴錦宏／廈門報導
「台灣海洋攝影展」作品之一，由中國攝影師趙熠拍攝的「2016我們與綠蠵龜」。（照片由台旅會福州辦公室提供）
「台灣海洋攝影展」作品之一，由中國攝影師趙熠拍攝的「2016我們與綠蠵龜」。（照片由台旅會福州辦公室提供）

為推廣台灣旅遊，12日台旅會福州辦公室與廈門無邊界文化旅遊公司合作舉辦「台灣海洋攝影展」開幕及旅遊分享會，由14位攝影達人提供台灣及金馬澎海洋攝影優良作品40幅，展現台灣地質景觀丶海洋生態丶澎湖花火丶馬祖的藍眼淚等作品，吸引許多民眾駐足觀賞。

台旅會福州辦公室主任劉連官在開幕致詞時表示，由於近兩年受到疫情影響，中國民眾都無法赴台旅遊，希望藉由攝影展及分享會活動帶動台灣旅遊聲量，並期待疫情緩解開放兩岸旅遊後，歡迎中國遊客依循著本次展覽作品的指引，來一趟「好山丶好水丶好人情」的寶島之旅。

在分享會中，旅遊達人孟夕表示，在疫前去台灣非常方便，現受疫情影響無法出境旅遊，心中一直期待疫後能僅快開放兩岸旅遊，就能如願再到台灣旅遊。在現場看展民眾也表示看到每位攝影師所拍的照片都好美，也想自己能在開放旅遊後前往台灣體驗各地旅遊。

主辦單位表示，來參加分享會的達人中，不乏擁有幾百萬粉絲的「大V」，用鏡頭述說心中的台灣海洋，讓民眾有機會認識最美的台灣海岸和海洋文化。現場展出七星潭、小琉球等美景。

「台灣海洋攝影展」於12月12-18日在廈門74號藝術倉庫展出，開幕式及分享會現場吸引眾多民眾到場參觀。

台旅會福州辦公室12日在廈門舉辦「台灣海洋攝影展」，有多位中國攝影達人和旅遊達人...
台旅會福州辦公室12日在廈門舉辦「台灣海洋攝影展」，有多位中國攝影達人和旅遊達人參加分享會。記者賴錦宏/攝影

攝影 疫情 影展

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