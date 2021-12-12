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張伯禮：明年中國或調整防疫政策

特派記者賴錦宏／北京報導
中國工程院院士張伯禮。取材自新華網
中國工程院院士張伯禮。取材自新華網

中國工程院院士張伯禮12月11日在環球時報年會上表示，明年中國防控疫情的政策可能會有變化。他說，隨著（明年）春暖花開，「從全世界範圍來看，疫情將會平緩，那時候我們國家可能會採取一些相對寬鬆的政策或者措施，人們在交通、旅遊等方面可能會方便一些」。

據香港文匯網，張伯禮表示，「當然不會完全放開，完全放開還要根據全世界整體情況，特別是一些非洲國家，現在它的疫苗接種率只有10%，這是讓人不放心的地方。大概我估計到明年年底才能見到分曉」。

張伯禮指出，Omicron新毒株出現後又引發新一波疫情蔓延，導致有些國家像以色列、日本、歐洲等又開始準備封城，控制力度加大，而中國採取的措施一直是精準防控、注重流調、動態清零，基本上在一兩個傳染周期之內就可以把病毒封控住。這使得中國的抗疫模式在全世界受到充分的肯定。

張伯禮說，過去一些人老是詬病中國，比如說中國式抗疫措施對經濟影響太大了，對自由傷害太多了等等，但現在逐漸地他們也學中國。由於抗疫的成功，中國無論在經濟增長還是物價漲幅方面，全世界都可以算是最優的。

他表示，現在國外有專家提出，新冠疫情有可能會走向常態，特別是Omicron出現後。但他認為無需緊張，Omicron雖然變異比較多，傳染性更強，但並沒有看到它的毒性在增加。目前它還是輕症為主，肌肉酸痛、疲倦、輕微咳嗽，甚至有些是無症狀。

疫情 Omicron 肌肉

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