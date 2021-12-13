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他爬上2樓救火場3口 大媽攔下「讓我們拍英雄的臉」

中國新聞組／北京13日電
12月10日，武漢市某小區一3樓居民家中突然失火。危急時刻，一名快遞小哥徒手爬到2樓陽台，「來，把孩子交給我！」，將孩子成功救下後，他又陸續救下了另外兩位成人。（取材自九派新聞）
12月10日，武漢市某小區一3樓居民家中突然失火。危急時刻，一名快遞小哥徒手爬到2樓陽台，「來，把孩子交給我！」，將孩子成功救下後，他又陸續救下了另外兩位成人。（取材自九派新聞）

「來，把孩子交給我！」武漢市某小區3樓居民家中10日突然失火，快遞小哥張裕徒手爬到2樓陽台，將孩子成功救下後，之後又陸續救下了另外兩位成人。當他戴上口罩準備離場，卻被幾位大媽給攔下大喊：「英雄！讓我們拍下英雄的臉！」之後，暴紅的張裕還被公司火速提拔，並獲得3萬（人民幣，下同）獎金，還說得到的獎金已全部交給老婆。

來源：YouTube

根據網傳視頻顯示，當時3樓某房屋內有大量濃煙向陽台外飄出，有三人被困房內，其中有一位是2歲左右的小女孩。

將一家三口順利救下後，快遞小哥戴上口罩準備離場，卻被幾位大媽給攔下了，其中兩位大...
將一家三口順利救下後，快遞小哥戴上口罩準備離場，卻被幾位大媽給攔下了，其中兩位大媽甚至直接摘下他的口罩，對眾人大喊：「是這位小哥，英雄！英雄！讓我們拍下英雄的臉！」（取材自九派新聞）

極目新聞報導，36歲的張裕現為順豐快遞武漢分公司唐家墩營業部的快遞員，曾在武警部隊服役兩年。「當時我們就訓練過徒手攀爬，事發時我就想試試爬到2樓接人。」

張裕回想起當時過程，見到居民們拿來一張毯子，試圖在樓下接住3樓居民，「這樣太危險了，我當時只有一個念頭，把人安全接下來！」

將一家三口順利救下後，張裕戴上口罩準備離場，卻被幾位大媽給攔下了，其中兩位大媽甚至直接摘下他的口罩，對眾人大喊：「是這位小哥，讓我們拍下英雄的臉！」

11日，張裕被公司火速提拔，並獲得獎金3萬。他說，得到的獎金將全部上交給老婆。有顧客稱，看視頻一眼就認出來是他了。

12月11日，救人小哥張裕被公司火速提拔，並獲得獎金3萬。（取材自極目新聞）
12月11日，救人小哥張裕被公司火速提拔，並獲得獎金3萬。（取材自極目新聞）

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