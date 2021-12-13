我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

1.67億賠款祕密…格力、奧克斯爭核心科技 竟來自日本

中國新聞組／北京13日電
格力與奧克斯曾多次因發明專利權引發糾紛案件，但大多數都是格力電器勝訴，這一次結局大反轉。（取材自微信）
格力與奧克斯曾多次因發明專利權引發糾紛案件，但大多數都是格力電器勝訴，這一次結局大反轉。（取材自微信）

格力與奧克斯這對老冤家再次因專利權糾紛對簿公堂，不過這次變成格力賠償奧克斯。法院一審判決指出，格力侵犯奧克斯發明專利權，合計賠償約1.67億（人民幣，下同）。有意思的是，奧克斯所主張的侵權專利是從日本東芝收購而來，不僅讓過去喊著「掌握核心科技」的格力被打臉，也暴露兩家廠商專利不過是從日本買來的祕密。

觀察者網報導，浙江省寧波市中級人民法院近日就兩起奧克斯控訴格力侵害一款「壓縮機」的發明專利權糾紛案件，作出一審判決。奧克斯稱，格力使用上述專利製造侵權產品，應當承擔賠償責任，法院分別判決確認格力侵犯奧克斯相關發明專利權，各賠償9600萬、7060萬，合計約1.67億。

奧克斯是本案中的贏家嗎？有市場人士認為，恐怕也不見得。因為判決也暴露出奧克斯的祕...
奧克斯是本案中的贏家嗎？有市場人士認為，恐怕也不見得。因為判決也暴露出奧克斯的祕密——它的專利也不過是從日本買來的。（取材自微信）

其中，奧克斯所主張的侵權專利是從日本東芝收購而來。「壓縮機」的專利申請日為2000年8月11日，國際PCT專利公布日為2001年2月22日。2018年12月4日，這一專利被東芝開利株式會社轉讓給奧克斯公司，轉讓前發生的第三方侵權行為追究侵權責任並獲賠償的權利，也一併轉給了奧克斯。

過去格力與奧克斯曾多次因發明專利權引發糾紛案件。2014年到2015年的五年時間裡，格力起訴奧克斯專利侵權的案件數量近20起。2018年4月，廣州知識產權法院一審宣判三個案件構成專利侵權，判令奧克斯賠償格力共計4600萬，刷新家電行業專利侵權賠償額的記錄。

格力多年來對奧克斯勝多負少，收穫的不僅僅是賠償，更多的是營銷勝利。在公眾眼裡，格...
格力多年來對奧克斯勝多負少，收穫的不僅僅是賠償，更多的是營銷勝利。在公眾眼裡，格力進一步強化了自己「掌握核心科技」的品牌形象，還給對手奧克斯貼上了低端的標籤。（取材自觀察者網）

2017年時，奧克斯曾以專利侵權為由，將格力訴至寧波中院，一審判決認定格力侵權成立、應賠償奧克斯經濟損失1000萬，但此後奧克斯的涉案專利權被宣告無效。

在公眾眼裡，格力進一步強化了自己「掌握核心科技」的品牌形象，還給對手奧克斯貼上了低端的標籤。然而，此次判決也暴露出奧克斯的專利也不過是從日本買來的。

證券時報報導，格力電器相關人士表示，目前案件僅是一審，格力已經提起上訴。而奧克斯相關人士則表示，公司無回應計畫。

日本 證券

上一則

他爬上2樓救火場3口 大媽攔下「讓我們拍英雄的臉」

下一則

被稱「草原王爺專業戶」 涂們拍戲從不帶劇本

延伸閱讀

看中美關係惡化和台灣有感

看中美關係惡化和台灣有感
德巡防艦返國前 將再度與海上自衛隊聯合訓練

德巡防艦返國前 將再度與海上自衛隊聯合訓練
大家喝嗨突然「燒下面的毛」 忘年會讓日男決意辭職

大家喝嗨突然「燒下面的毛」 忘年會讓日男決意辭職
美日重申 雙方同盟對維護和平與安全至關重要

美日重申 雙方同盟對維護和平與安全至關重要

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
玉兔二號月球車發現神秘的「立方體」，仿佛憑空出現的「神秘小屋」。北京航太城新媒體中心「我們的太空」微信公眾號

玉兔2號月球車發現「神秘小屋」 網驚：難道是廣寒宮

2021-12-07 09:59

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？