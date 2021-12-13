1.67億賠款祕密…格力、奧克斯爭核心科技 竟來自日本

格力與奧克斯曾多次因發明專利權引發糾紛案件，但大多數都是格力電器勝訴，這一次結局大反轉。（取材自微信）

格力與奧克斯這對老冤家再次因專利權糾紛對簿公堂，不過這次變成格力賠償奧克斯。法院一審判決指出，格力侵犯奧克斯發明專利權，合計賠償約1.67億（人民幣，下同）。有意思的是，奧克斯所主張的侵權專利是從日本 東芝收購而來，不僅讓過去喊著「掌握核心科技」的格力被打臉，也暴露兩家廠商專利不過是從日本買來的祕密。

觀察者網報導，浙江省寧波市中級人民法院近日就兩起奧克斯控訴格力侵害一款「壓縮機」的發明專利權糾紛案件，作出一審判決。奧克斯稱，格力使用上述專利製造侵權產品，應當承擔賠償責任，法院分別判決確認格力侵犯奧克斯相關發明專利權，各賠償9600萬、7060萬，合計約1.67億。

奧克斯是本案中的贏家嗎？有市場人士認為，恐怕也不見得。因為判決也暴露出奧克斯的祕密——它的專利也不過是從日本買來的。（取材自微信）

其中，奧克斯所主張的侵權專利是從日本東芝收購而來。「壓縮機」的專利申請日為2000年8月11日，國際PCT專利公布日為2001年2月22日。2018年12月4日，這一專利被東芝開利株式會社轉讓給奧克斯公司，轉讓前發生的第三方侵權行為追究侵權責任並獲賠償的權利，也一併轉給了奧克斯。

過去格力與奧克斯曾多次因發明專利權引發糾紛案件。2014年到2015年的五年時間裡，格力起訴奧克斯專利侵權的案件數量近20起。2018年4月，廣州知識產權法院一審宣判三個案件構成專利侵權，判令奧克斯賠償格力共計4600萬，刷新家電行業專利侵權賠償額的記錄。

格力多年來對奧克斯勝多負少，收穫的不僅僅是賠償，更多的是營銷勝利。在公眾眼裡，格力進一步強化了自己「掌握核心科技」的品牌形象，還給對手奧克斯貼上了低端的標籤。（取材自觀察者網）

2017年時，奧克斯曾以專利侵權為由，將格力訴至寧波中院，一審判決認定格力侵權成立、應賠償奧克斯經濟損失1000萬，但此後奧克斯的涉案專利權被宣告無效。

在公眾眼裡，格力進一步強化了自己「掌握核心科技」的品牌形象，還給對手奧克斯貼上了低端的標籤。然而，此次判決也暴露出奧克斯的專利也不過是從日本買來的。

證券 時報報導，格力電器相關人士表示，目前案件僅是一審，格力已經提起上訴。而奧克斯相關人士則表示，公司無回應計畫。