廣州遇58年最嚴重連旱 倡盆裝水洗臉洗菜

東江流域58年來最嚴重連旱，廣州成立供水突發事件應急指揮部。(取材自南方Plus)

廣州市水務局表示，去年秋季至今，東江流域遭遇1963年以來最嚴重的秋冬春夏連旱，而受天文大潮和上游持續性乾旱影響，東江流域咸潮上溯（海水倒灌）現象明顯加劇。廣州市委、市政府目前已成立市供水突發事件應急指揮部，要求水務、衛健、應急等部門對旱情咸情做最充分的考慮、最充足的準備。

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澎湃新聞報導，華南農業大學教授王紅旗表示，今冬廣州市包括東江、西江、北江在內的多處水源發生程度不一的旱情，周邊地市受此次旱情影響，供水形勢嚴峻。

據氣象和水文部門統計，廣州今年截至本月5日，平均降水量較近10年同期減少26.4%，只有1370.8毫米。

東江承擔廣州市將近三分之一的供水任務，經氣象、水文部門研判，廣州市第季末大中型水庫蓄水量將較目前降低兩成左右，外江來水偏少一至三成，其中東江流域來水總體偏枯五至六成。

廣州成立市供水突發事件應急指揮部，要求水務、衛健、應急等部門，對旱情咸情做最充分考慮、最充足準備，以供水不間斷、水質不下降、供水安全不受影響、人民健康不受影響為目標，優先保供水，切實保障人民群眾飲水用水安全。廣州市水務部門採取加快應急供水工程建設、儲備抗旱供水應急物資，最大限度將旱情影響降到最低。

廣州節水辦10日發出倡議，呼籲全社會樹立「節約用水光榮、浪費用水可恥」的觀念、市民踐行節水行動、企業提高用水效率。市節水辦當晚也發出「節約用水倡議書」，希望市民盡量縮短用水時間，錯峰用水、合理儲水。用盆裝水洗菜、洗碗、洗臉、洗衣，用淘米水澆花，用洗衣服的水打掃衛生、沖刷廁所。

先前深圳市水務局表示，今冬明春，深圳城市用水量缺口平均約每日100萬立方公尺，可透過本地飲用水源水庫應急儲備水量解決50萬立方公尺的缺口，剩餘50萬立方公尺缺口需透過全民節水壓減用水量來解決。