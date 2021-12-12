中國多地要求就地過年 網驚：連3年不能陪爸媽吃年夜飯

國務院發布加強口岸城市防疫通知，祭出從嚴管控人員流動等多項措施。圖為廣西南寧琅東客運站日前因有感染者足跡而拉上警戒線。（中新社）

國家衛健委昨天提醒，全球疫情 仍在高位，元旦、春節即將來臨，疫情傳播風險較大。中國國務院 昨天也發布加強口岸疫情防控工作通知，嚴格管控人員流動。包括上海、廣西等多地近日已先後發布倡導「就地過年」的通知，引發中國網民一片哀號：「若明年再不能回家，這是第三年沒能陪爸媽吃年夜飯了」。

國家衛健委疾控局副局長吳良有昨天表示，當前，全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，境外疫情輸入中國的風險持續存在。元旦、春節即將來臨，疫情傳播風險較大，必須在科學精準防疫 上下更大功夫，確保大家度過一個健康、平安的節日。

國家衛健委提示春節防疫的同日，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制也印發「關於加強口岸城市新冠肺炎疫情防控工作的通知」。對口岸城市疫情防控機制、落實邊境管控措施、加強高風險崗位人員防控，嚴格人員流動管控、加強進口冷鏈食品等風險防範、做好民生保障等進一步提出了明確要求。

目前，中國多地已先後發出「就地過年」的倡議，要求非必要不離開當地。

中央社報導，本土疫情頻發的上海市8日宣布，元旦春節期間非必要不組織年會、節慶等人員聚集活動。同時也提醒市民，儘量不要去人員密集的場所，不聚集、不紮堆，做好個人防護。「非必要不離滬」。

稍早的12月5日，廣西憑祥市下發疫情防控通知，門店、商舖人員一律倡導就地過年、網路拜年，減少人員流動，若違反規定將面臨警告、罰款、責令停業整頓等處理。

河北張家口經開區9日下發通知，要求全區黨政機關職工等就地過年，一律不出境，不前往中高風險地區，儘量不離開當地，確有需要的要嚴格審批管理。通知並要求勸導親友暫時不來張返張，減少人員流動帶來的疫情傳播風險。

廣東中山市三鄉鎮9日也向要求鎮內企業鼓勵員工就地過年，「非必要不離廣東」。

面對多地相繼倡導就地過年，網路上眾多網民擔心，明年若因境外輸入疫情不能在春節前返鄉，將連續三年回不了老家過年。在微博相關討論串裡，許多人表示已兩年沒回家，實在難以接受第三年又要異地過年。