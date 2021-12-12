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科興分離Omicron變異株 完成基因測序

中國新聞組／北京12日電
科興已開展Omicron變異毒株的研發。圖為工作人員在北京科興疫苗生產流水線上工作。（新華社）
科興已開展Omicron變異毒株的研發。圖為工作人員在北京科興疫苗生產流水線上工作。（新華社）

中國科興發布訊息，指出目前科興在國家相關部委、香港政府相關部門及合作夥伴的協助下，於5日獲得Omicron變異株感染者鼻咽拭子標本，並與中國醫學科學院醫學實驗動物研究所教授秦川團隊合作開展病毒分離和全基因測序工作，目前已成功分離出Omicron變異株，並獲得測序結果。

第一財經網報導，科興同時引進港大分離的Omicron變異株樣本，並於12月9日下午運抵北京，轉入中國醫學科學院醫學實驗動物研究所P3實驗室開展研究。

一位流行病學專家指出，中國應對變異毒株，除了動態清零政策，在疫苗防控措施上有兩手準備，一個是換毒株，一個是加強針。這兩個都需要進行科學研判。

該名專家指出，換毒株還是在原有基礎上加強第三針，哪個效果更好，會選擇哪種方式？這種研判目前正在進行中。

一名科興的工作人員表示，「需要先研究是否有更換滅活疫苗毒株的必要性，然後再決定是否更換。」

另據大公報報導，科興方面表示，獲得新冠病毒Omicron變異株後，可更好地保障疫苗交叉中試驗和疫苗毒種篩選等研究開展，從而了解Omicron變異株對現有新冠疫苗的影響，並進而評價研製新冠病毒Omicron變異株疫苗的必要性。

在新的Omicron變異株帶來新挑戰的背景下，科興方面強調，已做好開發新疫苗的所需準備，如有需要可快速推進新疫苗的研製和大規模生產工作。

此外，國藥集團中國生物也已布局針對Omicron變異株的研發工作。

2021大灣區科學論壇11日在廣州舉辦。國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明在演講時透露，10日已經拿到香港分離的Omicron變異株病原體，下一步就可以通過保護性抗原篩選，從反向疫苗的角度再去做設計，進行疫苗研發。國藥集團中國生物已布局針對Omicron變異株的研發工作，目前啟動了Omicron株基因圖譜設計，正在構建細胞株。此外，國藥集團所屬中生復諾健也啟動了Omicron變異株疫苗研發。

Omicron 疫苗 國藥

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