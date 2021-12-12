中國33歲員工怕被炒 拚到晚上10點下班 繼續學習到凌晨

多家互聯網大廠相繼被曝裁員，35歲老員工面臨的情況更嚴峻。圖為示意圖。（取材自時代周報/視覺中國圖）

愛奇藝裁員 ，如一顆重磅炸彈引爆互聯網圈，隨後多家互聯網大廠相繼被曝裁員。與新員工相比，35歲的老員工面臨的情況更嚴峻。在互聯網行業，35歲如同一條紅線，過了紅線的員工一旦被裁，再想進入大廠極其困難。為了不被裁，有大廠33歲高齡員工晚上10點下班，繼續學習到凌晨。

時代周報近日採訪多名互聯網老員工，他們年齡都在35歲左右，目前尚未被這波離職潮波及，但都已做好離開準備。有人準備主動跳槽，有人準備離職創業。

張岩即將38歲，已過了互聯網大廠35歲紅線。他現在就職於廣州某互聯網大廠在線教育 項業務部門，五年合同即將期滿，讓他更感不安。

據報導，張岩近日也跟互聯網大廠朋友討論裁員一事，得出的結論是，大多數大廠仍在盈利，需要有經驗的人才，裁掉老員工對他們沒有什麼好處。儘管忐忑，但張岩冷靜分析，認為還是有六成以上的把握續約。

張岩算過，以他現在4萬（人民幣，下同，約6280美元）左右的月薪，如果不續約，公司得付N+1補償金，加上每年的股票，到手四、五十萬元是少不了的。

話雖如此，張岩也不願消極等待，提前謀劃好後路總是有備無患。他表示，找下家之餘，也想尋求機會創業。

報導說，有人為裁員感到焦慮，有人則想著透過跳槽漲薪，趙金波明顯屬於後者。

33歲的趙金波是福建人，如今在北京 一家知名電商大廠當程序員。趙金波說，目前公司和部門沒有裁員現象，但自己已躍躍欲試，希望透過跳槽漲薪。下家是北京另一家互聯網大廠，那是他一直想去的公司。

入行以來，趙金波始終保持著旺盛的求知慾和學習態度。他為做一個插件，周末現學現做，三天時間寫了1000多行代碼，不僅自己在使用，還分享給有需要的同行。

除計算機，趙金波對金融、心理學、哲學等諸多領域也都有興趣。日常加班到晚上10點多，他還要學習到1點多才睡。

「互聯網公司競爭壓力大，每個人都有危機感。學習可以緩解焦慮。」趙金波稱，「我的狀態是不斷跳槽『跳』出來的，一直學習才有跳槽的資本，不然怎麼找到下一份更好的工作呢？以後我還要跳，不能停歇。」

趙金波是從規模較小的公司逐步跳進大廠的，每隔一年多就會跳槽一次，直到現在的30多萬年薪。

在趙金波看來，雖然自己在大廠中屬於「大齡員工」，但編程技術過硬，所以並不擔心被裁。他反而在準備「裁掉公司」，跳槽謀求更高薪酬。