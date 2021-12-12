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中國大廠年終獎降級 手機變文化衫＋自熱火鍋

中國新聞組／北京12日電
互聯網大廠年終獎兩樣情，有的獲高額獎金，也有人只能領到自熱火鍋加兩件文化衫。(取材自時代周報)
互聯網大廠年終獎兩樣情，有的獲高額獎金，也有人只能領到自熱火鍋加兩件文化衫。(取材自時代周報)

一位認證信息為某大廠員工的用戶日前在社交平台發文稱：「 聽來的各大廠今年的年終獎，有點捲起來的意思了 」，該員工列出網易、小米和騰訊的部分年終獎規劃，有的加發8個月工資，有的每人120萬元（人民幣，下同，約18.8萬美元）現金…但並非每個大廠都如此，有一名非遊戲線的大廠員工表示，「 去年年終獎人均一台華為手機，今年是自熱火鍋加兩件文化衫。」

時代周報報導，根據旗下員工曝光的截圖顯示，網易「哈利波特 · 魔法覺醒」項目組年終獎高達88萬8888元；第三季度盈利780.6 億的小米，智能工廠技術部門年終獎則發8個月工資；騰訊「英雄聯盟」項目組更是驚人，年終獎每人120萬元現金，在此基礎上還會有陽光普照和股票的疊加獎勵。

不過一名騰訊手遊部員工表示「沒有這麼多」，但該員工未透露具體金額。另一位接近遊戲部的員工稱，「 反正雙位數份量的月薪，外加公司股票和部門額外獎金」。

接近網易遊戲的相關人士則證實網傳的哈利波特項目組年終獎，「 確實是真的，但首月23億流水的遊戲，一人分個88 萬不過分吧 」。

大量網友對此瘋狂的年終獎直呼「 羨慕」，但也有部分網友指出，「 互聯網兩極分化嚴重，拿高薪年終獎的人鳳毛鱗角」。

自曝今年年終獎只有自熱火鍋加兩件文化衫的上述員工強調，「自熱火鍋還沒發，不知道到底有沒有，文化衫倒是拿到了」。

據了解，早在半個月前，眾多互聯網大廠被曝裁員，有員工在拿到年終獎前就已經被裁；也有的在寒冬之下，自願放棄10萬年終獎也要跳槽調崗，尋得一份安穩。在外界看來，互聯網大廠正在經歷一場寒冬。而裁員過冬和熱火朝天的年終獎，也許都是大廠真實的一面。

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