著名藥理學家張安中病逝 影星女兒陳冲發文追悼

著名影星、導演陳冲(右)11日上午在微博發文透露母親（左）逝世的消息。（取材自微博）

著名影星、導演 陳冲11日上午在新浪微博個人帳號發文透露母親逝世的消息。公開資料顯示，陳冲的母親張安中是著名藥理學家，陳冲的外公則是中國藥 理學奠基人張昌紹。

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澎湃新聞報導，在2009年11月中國藥理學會表彰對中國藥物發展做出卓越貢獻的老一輩藥理學家名單裡，張安中(上海醫科大學藥理室)位列其中。

陳冲在文章中回憶：「母親在今年3月被確診為淋巴癌，我於大年三十傍晚趕到上海。5月底我離開的時候，她挺過了化療，病情好轉了不少。中秋節母親還跟幾位老同學們聚了會，照片上她笑容滿面。但到9月底她又因嚴重感染和輕度心衰入院，我在10月初再次飛回上海。萬萬沒想到我剛離開她三周，她就走了。」

「最後一次跟母親一起，我們並排坐在病房裡，我在用手機 匆匆忙忙給人回郵件，餘光裡，我感覺母親在看著我，就跟她說，這是工作，我馬上就好了。她開始輕輕拍我的腿，好像在安撫我，唱起一首搖籃曲：『睡吧，小寶貝，你的啊媽媽就在身邊，夢中你會得到禮物，糖啊餅乾啊隨你挑選，等你睡了，我就帶你去到天宮…』 。她拍我的手因風濕關節炎變了形，卻仍然那麼溫柔，我眼睛濕潤了，情不自禁放下手機跟她一起哼唱。這是我記憶中的第一首歌，我大概三歲，躺在父母的床上，昏暗的光線裡母親的輪廓模模糊糊，只有她的溫度、氣息和輕柔的歌聲在迴旋… 那令人迷幻的時刻，是我最早的對美的體驗。 」

陳冲回憶：「大約從八年前開始，母親漸漸失憶，我就覺得在漸漸地失去她。人其實就是記憶和時間，這兩樣看不見、摸不著的東西。我們吃喝拉撒睡，供養著軀體，讓記憶和時間有落腳的地方。老年性失憶是沒得治的，我唯有多抽空回去探望她。母親過85生日那天，我和哥哥都在上海陪她。我們知道她最喜歡唱蘇聯和美國的老歌，就在手機裡放了音樂讓她唱。母親樂感很好，有一副美麗的歌喉，85歲仍然音準，英文和俄文的發音也字正腔圓。午飯的時候，她完全忘記了上午唱歌的事，但是那天她一直哼著那些調子，非常快樂。也許記憶裡最後消失的就是感情和音樂。 」