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車內烤肉人昏迷 網友：就這智商…怎麼活到這麼大的

中國新聞組／北京12日電
男子疑躲在車內烤肉陷入昏迷。（取材自微博）
男子疑躲在車內烤肉陷入昏迷。（取材自微博）

浙江一名年輕男子日前開車到山區，因車輛長時間停在偏僻山林處，引來路人好奇查看，赫然發現男子在車內已昏迷，車裡還放著一個炭烤架。幾名路人擔心他尋短，砸車救人失敗，於是報警求助。警方到場救出男子後，初判他是一氧化碳中毒，但原因應非自殺，因為車內烤肉架上還擺著兩條肉串。

報導一出，許多網友不禁問：「這是在車上烤肉的概念嗎？」、「封閉室內燒烤，就這智商不知道怎麼活到這麼大的」。

搜狐報導，當天，幾位路人發現一輛白色轎車停靠在偏僻山林的一處路邊，一般這個地方很少有人停車，即使有急事暫停，也會很快開走。但路人並未在周圍發現司機，出於好奇便想著上前查看。

不看不知道，一看嚇一跳。遊客看到車裡有個戴口罩的男子疑似昏迷，男子身旁還有一個烤肉架。一名女遊客拍下影片PO網稱，男子的車門鎖住，她和朋友從車外拍打車窗喊了好久，男子都沒被叫醒，拿石頭砸擋風玻璃，試了好幾次也都沒成功砸開，只好報警處理。

警方趕抵現場，見白色轎車的後排座椅上躺著一名年輕男子，在他旁邊放著一個炭烤架，烤架上還有兩串烤肉。從男子的神情來看似乎已經睡了。警方將男子救出後送醫，整起事件尚在調查中，目前尚不知車內男子的說法。

事件被報導後，讓許多中國網民看傻眼並留言「車裡烤肉串這樣奇葩的想法一般人根本不會做，更何況還將車門鎖死，車窗關緊」，「在狹小封閉的空間燒炭極易發生一氧化碳中毒，這是常識」，「就這智商還開車，都不知道他的駕照是怎麼考的」，「如果他真的只是想吃烤串而非自殺，只能說他真的很無知」。

駕照 口罩

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