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網民關心什麼？十大熱議語 雙減、三孩、元宇宙上榜

中國新聞組／北京11日電

由「語言文字週報」主辦的2021年十大網絡流行語、熱議語公布結果。其中內卷、躺平、yyds是網絡流行語榜上老面孔，但在十大網絡熱議語中，雙減、三孩、元宇宙、飯圈整治等具新聞時事類的名詞都上榜。

北京青年報報導，繼國家語言資源監測與研究中心發布2021年度十大網絡用語和「咬文嚼字」編輯部公布2021年度十大流行語之後，今年的第三大年度熱詞榜由「語言文字週報」接力出爐。

2021年十大網絡熱議語公布結果。上榜的有內卷、躺平、破防、emo、yyds（永遠的神）、奪筍、賡續、社恐／社牛、一整個×住、普信男／女。

入選2021年十大網絡熱議語的有：建黨百年、江山就是人民，人民就是江山、抗美援朝、雙減、反詐、三孩、元宇宙、山東曹縣、飯圈整治、佛媛。

2021年十大網絡流行語榜單中，大多數條目都是本年度的新詞語，但也不乏內卷、yyds、社恐等老面孔。其中，2021年繼續強勢流行的內卷更是二度上榜。yyds、社恐也在2021年的一眾新流行詞語中脫穎而出，其流行度的延續、甚至是增強，體現出很強的語言生命力。

「語言文字週報」編輯部一直主張，年度語言盤點應注意區分流行語與新聞熱詞、關鍵詞等概念。 2021年十大網絡熱議語評選的推出，就有意識地把這種區分向前推進了一步。兩大榜單，既相互區別，又有所聯繫，力求更為全面地記錄和回顧2021年的語言生活。

值得注意的是，十大網絡熱議語的榜單中不包含專有名詞。畢竟是年度語言盤點，而不是年度新聞或社會事件盤點，因此某個詞語即使只是被熱議，而不是被熱用，也要包含一定的語文創造。

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