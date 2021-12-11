知網「店大欺客」 人民日報一日批兩回

中南財經政法大學89歲退休 教授趙德馨狀告中國知網侵權勝訴後論文被下架，此事經媒體報導後在全國引發持續關注。人民日報客戶端和人民日報微博 9日一天兩次刊發評論，批知網「太霸道，是時候反思己身了」，任何企業都必須知法懂法守法，「知網知否？」

長江日報報導，人民日報評論微博9日發布評論稱，中國知網面臨的定價風波、版權爭端不斷，官司纏身、備受詬病。是時候反思己身，刷新經營理念了！拿出行動，變革收錄、運營與盈利模式，多些公益性、少些銅臭味，中國知網才能行穩致遠，把知識之網織密織好。

當晚，人民日報客戶端刊發題為「作者維權勝訴就讓論文下架，這種做法太霸道」的人民銳評，指出知網這樣的平台，任何時候都不應濫用影響力，搞成了「店大欺客」，更不應輸了官司就意氣用事。

評論認為，趙教授的觀點，也道出了廣大用戶的心聲。知網這樣的平台一直存在爭議，從低價甚至不花錢就能收錄學術文章，到用戶下載時卻標上高價等等。究其因，就是一家獨大，作為國內大型中文數據庫，在學術界有著巨大影響力。有高校老師稱，自己學校每次審核論文，都要以知網收錄為準，如果沒有，就等同於沒發。

評論並稱，面對維權和批評，知網應當拿出解決問題的誠意，贏得大家的諒解，虛心接受監督和批評，在知識產權保護社會責任和企業經營發展上，找到合理合法的平衡點，這才是長遠發展的正道。