「糙版李子柒」張同學接地氣日常 消防點名危險行為

中國消防提醒張同學，灶膛生火，要做好防範。（取材自安徽衛視）

有「糙版李子柒」之稱的東北小伙「張同學」，因為在抖音 上記錄寫實的農村單身漢生活，吸引千萬粉絲關注。不過張同學最近被消防部門盯上了，應急管理部消防救援局微信 公眾號「中國消防」發文，直指他有許多危險行為，其中最顯眼的就是貼了許多膠布的「延長插座」，其中一個插孔處明顯被燒黑。

來源：YouTube

安徽衛視報導，張同學的視頻內容主要是拍攝農村生活日常，從自己起床、穿衣、疊被、刷牙、洗臉、餵雞貓狗等日常行為全都錄，每條作品以記流水帳式的形式呈現，給觀眾帶來「接地氣」的熟悉感。他的流水帳式視頻一周漲粉617萬，單條視頻播放次數更突破2億。

不過張同學短視頻中有個出鏡率極高的延長插座，燒水用它、做飯用它，刮鬍刀充電也用它，還常年不拔。

對此，「中國消防」提醒，變黑的延長插座已經「超齡」，上面還貼了許多膠布，恐有起火和觸電雙重危險，要立即停止使用，萬萬不可大意。

此外，張同學這些行為也被中國消防提醒，包括「使用炭火，保持通風；灶膛生火，做好防範；室外草堆，科學堆放。」

中國消防點名張同學，希望其他人也應引以為戒。網友看了之後也留言，「圍觀也要牢記消防知識」。

「張同學」視頻中的延長插座十分老舊，引起消防人員的注意。（取材自安徽衛視）

新來的「張同學」是誰？

張同學在短視頻平台更新視頻僅兩個月，便吸引破1400萬粉絲關注。他的剪輯節奏快、銜接流暢，不少網友分析認為他有專業團隊。面對網友們的質疑，張同學回應稱，「沒有團隊，就是個熱愛生活的農村人」。

中國消防點名張同學稱，室外草堆，要科學堆放。（取材自安徽衛視）

「張同學」為什麼會火？

從張同學帳號號內容來看，視頻內容主要是拍攝農村生活日常，從早晨起床穿衣穿襪、刷牙、洗臉，甚至連洗漱時的乾嘔都用「魔性」的剪輯手法記錄下來。

中國青年報日前發文探討「為什麼年輕人愛看鄉村生活？」認為，大多數人都身處鄉村的時候，只能 「仰望」、羨慕城市生活，而「當大多數人生活在城市時，便注定會開始以新的視角打量鄉村」。

中國青年報寫道，「人們不再把鄉村視為落後的象徵，而是自己的來處，人們開始懷念它，也開始以更平等的視角進行『觀看』」。

央視網也評論稱，「我們不應以下沉『收割』農村或『小鎮青年』為終點，商業變現、賺一把走人。我們更應該以關注農村為起點，通過更多一線普通創作者的視角，記錄真實鄉村現狀，反哺美好鄉村未來。」