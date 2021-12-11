我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

「糙版李子柒」張同學接地氣日常 消防點名危險行為

中國新聞組／北京11日電
中國消防提醒張同學，灶膛生火，要做好防範。（取材自安徽衛視）
中國消防提醒張同學，灶膛生火，要做好防範。（取材自安徽衛視）

有「糙版李子柒」之稱的東北小伙「張同學」，因為在抖音上記錄寫實的農村單身漢生活，吸引千萬粉絲關注。不過張同學最近被消防部門盯上了，應急管理部消防救援局微信公眾號「中國消防」發文，直指他有許多危險行為，其中最顯眼的就是貼了許多膠布的「延長插座」，其中一個插孔處明顯被燒黑。

來源：YouTube

安徽衛視報導，張同學的視頻內容主要是拍攝農村生活日常，從自己起床、穿衣、疊被、刷牙、洗臉、餵雞貓狗等日常行為全都錄，每條作品以記流水帳式的形式呈現，給觀眾帶來「接地氣」的熟悉感。他的流水帳式視頻一周漲粉617萬，單條視頻播放次數更突破2億。

不過張同學短視頻中有個出鏡率極高的延長插座，燒水用它、做飯用它，刮鬍刀充電也用它，還常年不拔。

對此，「中國消防」提醒，變黑的延長插座已經「超齡」，上面還貼了許多膠布，恐有起火和觸電雙重危險，要立即停止使用，萬萬不可大意。

此外，張同學這些行為也被中國消防提醒，包括「使用炭火，保持通風；灶膛生火，做好防範；室外草堆，科學堆放。」

中國消防點名張同學，希望其他人也應引以為戒。網友看了之後也留言，「圍觀也要牢記消防知識」。

「張同學」視頻中的延長插座十分老舊，引起消防人員的注意。（取材自安徽衛視）
「張同學」視頻中的延長插座十分老舊，引起消防人員的注意。（取材自安徽衛視）

新來的「張同學」是誰？

張同學在短視頻平台更新視頻僅兩個月，便吸引破1400萬粉絲關注。他的剪輯節奏快、銜接流暢，不少網友分析認為他有專業團隊。面對網友們的質疑，張同學回應稱，「沒有團隊，就是個熱愛生活的農村人」。

中國消防點名張同學稱，室外草堆，要科學堆放。（取材自安徽衛視）
中國消防點名張同學稱，室外草堆，要科學堆放。（取材自安徽衛視）

「張同學」為什麼會火？

從張同學帳號號內容來看，視頻內容主要是拍攝農村生活日常，從早晨起床穿衣穿襪、刷牙、洗臉，甚至連洗漱時的乾嘔都用「魔性」的剪輯手法記錄下來。

中國青年報日前發文探討「為什麼年輕人愛看鄉村生活？」認為，大多數人都身處鄉村的時候，只能 「仰望」、羨慕城市生活，而「當大多數人生活在城市時，便注定會開始以新的視角打量鄉村」。

中國青年報寫道，「人們不再把鄉村視為落後的象徵，而是自己的來處，人們開始懷念它，也開始以更平等的視角進行『觀看』」。

央視網也評論稱，「我們不應以下沉『收割』農村或『小鎮青年』為終點，商業變現、賺一把走人。我們更應該以關注農村為起點，通過更多一線普通創作者的視角，記錄真實鄉村現狀，反哺美好鄉村未來。」

微信 抖音

上一則

香港8大聖誕亮點曝光 聖誕小鎮首度移師西九文化區

延伸閱讀

垃圾車著火 急將承載物倒商場停車場 幸未釀巨災

垃圾車著火 急將承載物倒商場停車場 幸未釀巨災
北卡飛行員山森林大火燒毀300多畝林地 州府禁露天生火

北卡飛行員山森林大火燒毀300多畝林地 州府禁露天生火
運動男突沒呼吸心跳 熱心路人、消防與醫院聯手救命

運動男突沒呼吸心跳 熱心路人、消防與醫院聯手救命
用假接種卡？紐約市府消防、清潔員工遭查

用假接種卡？紐約市府消防、清潔員工遭查

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效