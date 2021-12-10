「打工就是我兒子」…女大生「嘴太髒」 外送員被罵到辭職

外賣小哥被職校女生罵到崩潰、辭職，圖為示意圖。（取材自中央政法委長安劍）

安徽一名女大學生日前點外賣，因為填錯了電話號碼導致外賣員聯繫不到她，於是外賣員留言「沒聯繫上你我沒敢放那裡，你可以點二次配送」，該學生看到後直接發語音破口大罵，「你現在在這打工你就是我兒子一樣」。事後，外送員辭職，女學生則受到網友撻伐，「嘴太髒了」。

來源：YouTube

觀察者網報導，女學生的收貨地址是安徽新聞出版職業技術學院南門，從聊天記錄中可以看到，外賣員拍了一張把外賣放在取餐地點的圖私信給她，又發消息給對方，「你手機 停機了，看到消息速度聯繫我」。

之後，女學生回覆外賣員，「沒有，你好」，於是外賣員告訴對方，「你可以發起二次配送，沒聯繫上你我沒敢把東西放在那裡」，從說話語氣可以看出，此時外賣員已經離開。

但女學生表示，「你直接送過來，送西門」，這與其此前訂單中的地址不同，外賣員回覆，「多給你送一趟一句謝謝不會說？怎麼一副命令的語氣？」

隨後，女學生連發多條語音辱罵外賣員，「TMD老子本來就是顧客，顧客就是上帝，老娘本來就是你的上帝，我不命令你命令誰呀，你現在在這打工你就是我兒子一樣，你不知道嗎？」「出來打工就給我唯唯諾諾的」「你有本事罵我呀，我直接上訴到你全家遭殃」。

一通發洩後，女學生再次罵罵咧咧，認為外賣員是「無腦的人、腦癱、智障」。

事後，外賣員因受此事影響，無心工作，已辭職。他表示，這件事情對他侮辱性太大，為了幾塊錢的配送費，「打不還手，罵不還口」「騎手再窮也靠努力掙錢的。如果誰家庭稍微好一點的話，誰會選擇送外賣。」

校方表示，當時女生已道歉且外賣員也接受了，女孩是新生，學校表示不會把視頻上傳到網上，學校也就此事聯繫了女生的家長，希望網絡輿論能對女孩寬容點，給她改正錯誤的機會，後續學校也會以此為戒在學校開展三觀教育 。

女學生的態度則震驚了一眾網友，「素質是個好東西」；還有網友表示，這名女學生侮辱的不僅僅是外賣小哥，還有整個服務行業。