官媒籲黨員生3孩…光說教惹反感

中國政府積極推動三孩政策，外界認為需要有更多配套措施。（取材自澎湃新聞）

具有官方色彩的中國報導網，最近刊發一篇時評文章《落實三孩政策 黨員幹部應見行動》，引起輿論不少關注。有輿論認為，如果沒有配套政策支持，在一個低迷的經濟環境，光靠說教恐怕是起不到什麼作用，甚至還可能會起反作用。

香港 01報導，文章要求「每一名黨員幹部都要清醒地認識到我國人口發展的重要性和緊迫性，提高政治站位，增強國情、國策意識，從自己和自己家人老年生活需求、國家人口長遠發展等多角度，把自己和自己的家人思想、行動統一到黨中央重大決策部署上來，積極行動起來，自覺落實三孩生育政策。」

文章提出「國家依法實施三孩生育政策，是家庭人氣增長的需要，也是國家人口發展的需要。每一名黨員幹部不能因為這樣那樣的主客觀原因，不結婚、不生育，也不能因為這樣那樣的原因只生育一個或兩個孩子。」

文章還援引政府文件《中共 中央國務院 關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，對中國人口現狀與未來走勢的分析，指出了這件事的重要性和嚴峻性。

在中國人口老齡化危機越來越嚴重、新生兒數量迅速減少、總人口甚至可能在今年很快迎來負增長的情況下，這篇文章的倡議在總體上是符合國家政策方向的。

不過文章忽略推動這項政策落地的複雜性，集中於要求「每一名黨員幹部不能因為這樣那樣的主客觀原因，不結婚、不生育，也不能因為這樣那樣的原因只生育一個或兩個孩子。」有點片面與脫離實際了。

輿論認為，在如何提高人們的生育意願上，有兩點需要政府注意，一是要有能切實鼓勵生育的配套性政策支持，二是要讓每個家庭，特別是年輕人對經濟未來建立信心。