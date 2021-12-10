退貨風波挨轟 加拿大鵝低頭：14天內免費換

中國加拿大鵝門市超過20家，售價昂貴，但消費者仍積極搶購。圖為北京三里屯門市開幕盛況。（路透）

加拿大羽絨服品牌Canada Goose「加拿大鵝 」近日被點名在退貨政策上「中外有別」，遭質疑歧視 中國消費者，連日來備受輿論砲轟後，Canada Goose 9日在官方微博上發布最新聲明，稱已更新並優化「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」，14天內免費更換一次同型號的商品。

香港01報導，聲明指出，Canada Goose誠摯感謝廣大消費者的支持，並會一如既往地嚴格遵守中國法律法規，同時提供高質量的商品和顧客體驗。聲明提到，在上海市消保委的指導幫助下，更新並優化「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」，為消費者提供細致的售後指引。同時，Canada Goose將持續拓進，提升消費者體驗。

聲明並附上「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」的中文全文，當中提到提供「14天內免費更換承諾」服務，適用於直營線下專門店。只要商品未經穿著（試穿除外）、不污不損、未被洗滌或乾洗、商品的標籤名吊牌完好，Canada Goose承諾在14天內根據顧客需要，免費更換一次同型號的商品，包括不同的顏色和尺碼。

另據媒體報導，加拿大鵝承諾，當發生商品質量問題時，加拿大鵝提提供內部的免費檢測 服務。消費者也可以選擇有資質的第三方質量檢測機構進行檢測。

加拿大鵝售價昂貴，但近幾年在中國銷售仍然火紅。（取材自微博）

檢測費用按國家相關法律法規的規定，將根據檢測結果由加拿大鵝或消費者承擔。如果加拿大鵝與第三方質量檢測機構的檢測結果不一致，將以第三方質量檢測機構的檢測結果為準。如果第三方質量檢測機構或者加拿大鵝確認商品確實存在質量問題，將根據消費者的要求進行退貨或更換。

加拿大鵝還承諾，對於商品（不包括針織裝、配飾、合作款及鞋履）在使用過程中的非人為損壞或非正常穿著磨損提供終身免費維修服務。