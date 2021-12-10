我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

退貨風波挨轟 加拿大鵝低頭：14天內免費換

中國新聞組／北京10日電
中國加拿大鵝門市超過20家，售價昂貴，但消費者仍積極搶購。圖為北京三里屯門市開幕盛況。（路透）
中國加拿大鵝門市超過20家，售價昂貴，但消費者仍積極搶購。圖為北京三里屯門市開幕盛況。（路透）

加拿大羽絨服品牌Canada Goose「加拿大鵝」近日被點名在退貨政策上「中外有別」，遭質疑歧視中國消費者，連日來備受輿論砲轟後，Canada Goose 9日在官方微博上發布最新聲明，稱已更新並優化「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」，14天內免費更換一次同型號的商品。

香港01報導，聲明指出，Canada Goose誠摯感謝廣大消費者的支持，並會一如既往地嚴格遵守中國法律法規，同時提供高質量的商品和顧客體驗。聲明提到，在上海市消保委的指導幫助下，更新並優化「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」，為消費者提供細致的售後指引。同時，Canada Goose將持續拓進，提升消費者體驗。

聲明並附上「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」的中文全文，當中提到提供「14天內免費更換承諾」服務，適用於直營線下專門店。只要商品未經穿著（試穿除外）、不污不損、未被洗滌或乾洗、商品的標籤名吊牌完好，Canada Goose承諾在14天內根據顧客需要，免費更換一次同型號的商品，包括不同的顏色和尺碼。

另據媒體報導，加拿大鵝承諾，當發生商品質量問題時，加拿大鵝提提供內部的免費檢測服務。消費者也可以選擇有資質的第三方質量檢測機構進行檢測。

加拿大鵝售價昂貴，但近幾年在中國銷售仍然火紅。（取材自微博）
加拿大鵝售價昂貴，但近幾年在中國銷售仍然火紅。（取材自微博）

檢測費用按國家相關法律法規的規定，將根據檢測結果由加拿大鵝或消費者承擔。如果加拿大鵝與第三方質量檢測機構的檢測結果不一致，將以第三方質量檢測機構的檢測結果為準。如果第三方質量檢測機構或者加拿大鵝確認商品確實存在質量問題，將根據消費者的要求進行退貨或更換。

加拿大鵝還承諾，對於商品（不包括針織裝、配飾、合作款及鞋履）在使用過程中的非人為損壞或非正常穿著磨損提供終身免費維修服務。

加拿大鵝 檢測 歧視

上一則

內蒙測核酸驚現「魚頭人」 網酸BBC：病毒致中國變種人

下一則

參與六四集會 黎智英等3人遭判煽惑及非法集結罪

延伸閱讀

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名
安撫普亭？傳美國擬施壓烏克蘭 放棄烏東部分自治權

安撫普亭？傳美國擬施壓烏克蘭 放棄烏東部分自治權
長三角防疫升級 浙江戰鬥狀態

長三角防疫升級 浙江戰鬥狀態
灣區周末將有數周來最大風雨

灣區周末將有數周來最大風雨

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？