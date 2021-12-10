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當初沒獲片酬？鄭爽告「倩女幽魂」5出品方…求償1億

中國新聞組／北京10日電
鄭爽2019年拍攝新版倩女幽魂，涉及陰陽合約和因自身醜聞，遭到中國官方禁播，該劇至今尚未完成。（取材自微博）
鄭爽2019年拍攝新版倩女幽魂，涉及陰陽合約和因自身醜聞，遭到中國官方禁播，該劇至今尚未完成。（取材自微博）

因代理孕母、陰陽合約事件，被打入「劣跡藝人」遭封殺，在中國消失3個多月的藝人鄭爽，9日突然大動作控告北京文化等五家電視劇「倩女幽魂」的出品公司，理由是演員片酬糾紛問題，要求五被告支付人民幣1.08億元（約1700萬美元），疑似當初根本沒收到片酬，引發熱議。

據北京文化公告，公司近日收到上海市第二中級人民法院傳票等訴訟文件，原告鄭爽因某電視劇演員片酬糾紛問題向公司等五個被告提起訴訟，要求向其支付人民幣1.08億元。

但北京文化強調，公司作為該劇的投資出品方，未與鄭爽及其關聯公司簽署過相關協議，將積極應訴，並將採取法律手段，維護公司合法權益。

公告顯示，鄭爽大動作控告的被告方，依序為北京世紀夥伴文化傳媒有限公司、天津嘉煊影視文化傳媒有限公司、浙江唯眾影視傳媒有限公司、上海晶焰沙科技有限公司、北京京西文化旅遊股份有限公司。

鄭爽訴求有4點，請求確認被告三與被告四簽訂的「增資協議書」及其「解除協議」無效；請求判令被告四向原告支付人民幣1.0825億元；請求判令被告一、被告二、被告三、被告五對1.0825億支付義務承擔連帶責任；請求判令五被告承擔本案訴訟費、保全費、公告費等費用。

媒體致電浙江唯眾時，該公司負責人僅回覆稱，「這個我沒法跟你說，她（鄭爽）有本事就怎麼（起訴）唄」，其他被告方則尚未做出回應。

時代財經報導指，該案所涉及的電視劇，正是鄭爽2019年拍攝古裝電視劇「倩女幽魂」（現更名為「只問今生戀滄溟」）。鄭爽在此之前，才因該劇的陰陽合約案逃漏稅，被罰人民幣近3億元，且「倩女幽魂」也面臨禁播。

對此網友不禁納悶，既然鄭爽沒有收到片酬，當初為什麼會被判定偷稅、漏稅而遭到罰款，有網友總結出3種情況，一是投資出品方確實付錢了，但鄭爽沒收到，可能有第三方介入；二是投資出品方不認同合約所以未支付，且鄭爽沒收到錢，卻被稅務局罰款；三是投資出品方內部有問題，款項下落不明。

鄭爽 北京 投資

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