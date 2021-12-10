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內蒙測核酸驚現「魚頭人」 網酸BBC：病毒致中國變種人

中國新聞組／北京10日電
央視直播滿洲里核酸檢測，驚現「魚頭人」。（視頻截圖）
央視直播滿洲里核酸檢測，驚現「魚頭人」。（視頻截圖）

內蒙古滿洲里這波新冠疫情延續已有11天，整座城市正在24小時加足馬力開展疫情防控工作。央視新聞8日對滿洲里核酸檢測的直播鏡頭中，一位正在排隊等候的「魚頭人」市民相當搶鏡，爆火全網。還有網友想好報導標題「震驚！病毒導致中國出現變種人」酸外媒BBC。

來源：YouTube

觀察者網報導，央視新聞報導了滿洲里第11輪大規模核酸檢測的情況。然而，直播中一位正在排隊等候的市民引起關注，他戴了一個「綠色魚頭」的搞笑面具，在隊伍中顯得非常搶眼，可謂是吸睛無數，攝像師傅還特地把鏡頭對準了他。

據報導，這時候最好笑的一幕來了，他可能也意識到攝像頭在拍自己，略一猶豫就非常有鏡頭感地搖起來了。越搖越起勁，也是逗笑一眾網友，「樂觀東北人，舞動滿洲里，是個人才」、「一時之間竟分不清這到底算是『社恐』還是『社牛』…」、「難道這是奔波兒灞也來做核酸檢測了？」

央視直播滿洲里核酸檢測，驚現「魚頭人」。（視頻截圖）
央視直播滿洲里核酸檢測，驚現「魚頭人」。（視頻截圖）

還有網友腦洞大開，為一向喜歡抹黑中國抗疫的外媒BBC等想好了報導標題——「震驚！病毒導致中國出現變種人」」、「 BBC：誰寫的，明天給我過來報導上班」。

報導說，評論區裡更驚現一波「魚頭人」集結。而從中展現出的滿洲里市民面對疫情不慌不亂，積極配合檢測工作的樂觀精神也獲得眾人點讚。

網友紛紛扮起「魚頭人」。(取材自微博)
網友紛紛扮起「魚頭人」。(取材自微博)

檢測 疫情 YouTube

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