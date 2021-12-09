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江西夫妻雙亡留8孩獲補助 網批：超生還要納稅人負責

中國新聞組／北京9日電
年輕夫妻雙亡，留下八個年幼子女。（視頻截圖）
年輕夫妻雙亡，留下八個年幼子女。（視頻截圖）

江西宜春市一對年輕夫妻，在租屋洗澡疑一氧化碳中毒身亡，留下八個年幼孩子，最小才九個月大；當地政府承諾八個孩子每月每人均有1200元（人民幣，下同，約189美元）孤兒補助，引發網民議論，有人認為越窮越生「嚴重違反計畫生育政策，還要納稅人負責」。

極目新聞報導，當地一名村民說，死者中丈夫31歲，開車跑運輸生意，妻子34歲，在家看孩子。八個孩子其中老大到老四都是女兒，老五是耳聾的兒子，老六、老七是一對雙胞胎女兒，老八是九個月大的兒子。

村主任王先生表示，這對夫妻以前一直在外面打工，近幾年才回到村裡。男人以前在廣州和宜春做過廚師，回村以後開始從事運輸業，貸款買了一台大卡車，一年能賺一、二十萬，在村裡算是較高的收入水平。

當地政府工作人員說，這對夫妻確實違反計畫生育政策，但因為他們的家庭條件一般，處罰也無法執行。在他們生第四個孩子的時候，村委會的工作人員曾與這對夫妻溝通，讓他們少生，但是小夫妻堅持要生，政府和村委會也無法作出實質性干預。

至於這八個孩子都已上了戶口，據了解，2015年之後，只要孩子父母雙方到場，有出生證明，就可以給孩子上戶口。

據了解，當地區政府領導已經將2萬元慰問金給八個孩子的奶奶。同時，8個孩子每個月每人均有1200元的孤兒補助，直到18歲為止。據知，男方的哥哥嫂子現在有兩個讀中學的孩子，準備撫養這八個孩子。

這宗悲劇引來網民激烈吐槽，認為愚昧思想才會生六女二男，抨擊國家開放三胎，如此超生還要納稅人負責？網民計算政府每月要給9600元孤兒補助，一年11萬5200元，大呼錢被糟蹋了。

計畫生育 貸款

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