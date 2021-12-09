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8歲童拖60斤透析液推輪椅父就醫 獨自照顧辦入院

中國新聞組／北京9日電
希希（左）推著輪椅上的爸爸，去小賣部買東西。（取材自極目新聞）
希希（左）推著輪椅上的爸爸，去小賣部買東西。（取材自極目新聞）

八歲正是無憂無慮的年紀，但湖北省恩施來鳳縣的八歲男孩希希，卻承擔起照顧病父的重擔。2015年希希兩歲時，爸爸吳先生確診為尿毒症。因父母離異、家中無人照看，年幼的希希每次都會和爸爸一起去醫院就診，也學會了如何照顧生病的爸爸。

極目新聞報導，12月8日，在武漢大學中南醫院大廳，推著輪椅上的爸爸去小賣部買東西的希希，在人群中格外顯眼。一旁的醫護人員指出，住院期間，都是希希幫爸爸辦理住院手續，給爸爸做透析，推著輪椅上的爸爸去樓下曬太陽。

據報導，2015年，吳先生確診患上尿毒症，當時希希只有兩歲。由於和妻子離異，希希一個人在家中無人照看，吳先生每次去醫院只能將希希帶在身旁。希希比同齡的孩子懂事得更早，會做的事情越來越多，還總是搶著要給他幫忙。尿毒症患者需要長期做腹膜透析，吳先生每次在家做透析時，希希只要有空，就會幫著爸爸完成透析的流程。

住院期間，希希（右）喜歡拿著趣味書籍念給爸爸聽。（取材自極目新聞）
住院期間，希希（右）喜歡拿著趣味書籍念給爸爸聽。（取材自極目新聞）

六歲那年夏天，希希還開始學著做菜，今年11月，吳先生被查出繼發性甲狀旁腺功能亢進，武漢大學中南醫院醫生建議他盡快來武漢住院，並接受手術治療。

由於住院期間仍需要繼續透析，父子倆的大行李箱裡裝了60多斤的腹膜透析液，出門的時候，八歲的希希推著行李箱，攙扶著爸爸一路坐大巴車轉火車，從恩施來鳳趕到了武漢大學中南醫院，希希並獨立幫爸爸辦完了入院手續。爸爸從手術室被推回病房後，希希一步不離地守在爸爸床邊，還拿著趣味書籍念給爸爸聽。

住院期間，希希一直說很想念學校裡的老師同學，希望能早點回家，回學校去上學。

武漢

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