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捨百萬胸針買41萬手鐲 男遭名牌店酸買不起氣到住院

中國新聞組／北京9日電
杭州男子在卡地亞專賣店看中一款100多萬人民幣的胸針，但最後選擇一只價值41萬3000元的手鐲，被店員在背後酸了一頓。（網頁截圖）
杭州男子在卡地亞專賣店看中一款100多萬人民幣的胸針，但最後選擇一只價值41萬3000元的手鐲，被店員在背後酸了一頓。（網頁截圖）

浙江杭州一名練姓男子，日前在當地萬象城的卡地亞專賣店看中一款100多萬（人民幣，下同）的胸針，但最後他買了一只41萬3000元的手鐲，卻被店員在背後議論他「買不起」，售貨態度差還不許退貨，練男因此氣到住院，要卡地亞專賣店公開道歉。

九派新聞引述浙江民生休閒頻道黃金眼融媒報導，練男指出，當天到萬象城的卡地亞專賣店本來想買一枚100多萬的胸針，但沒有現貨，最後他買了這個鐲子，在店裡付了16萬的定金；但不僅店員背後質疑他「窮」讓他非常不舒服，買完之後連積分都不給他，整個購物過程讓他非常的不滿意，他就問是否能退換，結果是否定的。

練男說，自己的消費起碼排在萬象城前20，兩個月內就已經消費了200多萬，也有知情人士證實練先生經濟能力很好，是土豪；卡地亞方面的態度和處理方式讓他非常生氣，他覺得受到的傷害非常大。隔天，他還為此去了一趟醫院，從練先生目前的狀態，特別是眼部的狀態已經明顯的出現「眼震」的情況，很有可能腦部神經因為過度生氣產生了一些損傷。

被卡地亞店員酸言買不起，杭州男子氣到就醫，醫生建議必要時住院治療。（網頁截圖）
被卡地亞店員酸言買不起，杭州男子氣到就醫，醫生建議必要時住院治療。（網頁截圖）

據醫院的門診病歷顯示，醫生意見不排除是前庭神經元炎，建議休息一天，必要時住院治療。

練男現在的訴求就是想要卡地亞專賣店公開道歉，還要賠償醫藥費和住院費，他說不是為了錢，就是為了一口氣。

該店副經理表示，卡地亞是絕對不允許店員在背後議論客人的，特別是他們的大客人。

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