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灰太狼不捉喜羊羊 動畫變調 網喊：和平了，有啥看頭

記者林則宏／綜合報導
中國知名動畫「喜羊羊與灰太狼」，灰太狼不再捉羊了。業者稱，因為現在已經開啟「羊狼和平新時代」。（取材自澎湃新聞）
中國知名動畫「喜羊羊與灰太狼」，灰太狼不再捉羊了。業者稱，因為現在已經開啟「羊狼和平新時代」。（取材自澎湃新聞）

據上海澎湃新聞報導，針對有網友反映中國知名動畫「喜羊羊與灰太狼」裡，灰太狼已經不捉羊了，對於童年動畫變調心裡很不是滋味。對此，「喜羊羊與灰太狼」的製作公司表示，2019年播出的「羊村守護者」已經正式開啟「羊狼和平新時代」，這樣的故事更能「扣人心弦」。

報導稱，今年10月有網友在人民網「領導留言板」上向廣州市委書記反映，建議新版「喜羊羊與灰太狼」動畫片恢復成舊版。這名網友稱，新版「喜羊羊與灰太狼」已經變調了，和第一部毫無關聯，畫風特別幼稚，每一個角色新舊性格差別太大。

網友表示，這部動畫最大的衝突就是狼羊衝突，現在變成和平之後還看什麼？「這不綏靖思維嗎？」希望「喜羊羊與灰太狼」能早日恢復原版劇情和畫風。

對此，製作公司、廣東原創動力文化傳播有限公司近日回覆稱，「喜羊羊與灰太狼」一直以來都秉承「寓教於樂」的創作原則，「幽默」、「情感」、「正能量」是其內容基因。

同時，「喜羊羊與灰太狼」系列也是一個不斷成長的動畫作品，從2005年至今，無論在故事創意、畫面風格還是表現形式上，都一直在尋求創新和突破，希望給大家呈現多元化的故事內容，甚至打破連續十幾年的「狼抓羊」的經典模式。

該公司稱，2019年播出的「羊村守護者」已正式開啟「羊狼和平新時代」，並且從經典的單元劇改為連續劇的敘述模式。相對於以往單元的故事，現在連續的故事更能扣人心弦，主線、主題更清晰。

廣東原創動力文化傳播有限公司強調，一部好的作品除了有故事性和畫面技術外，也需要傳遞給觀眾綠色正能量和成長的力量，寓教於樂，這也是「喜羊羊與灰太狼」一直堅持的。

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