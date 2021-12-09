美漢學家費正清之女 梁思成資料及林徽因舊照捐清華

梁思成（右一）、林徽因（左二）與費正清（右二）、費慰梅（左一）在梁家客廳。（取材自澎湃新聞）

美國漢學家費正清之女霍莉‧費爾班克將家藏的梁思成、林徽因相關資料捐贈給北京 清華大學的中國營造學社紀念館。

據澎湃新聞報導，費正清夫婦與北京清華大學建築系創始人梁思成、林徽因是故交，雙方生前長期保持書信往來。

日前，霍莉‧費爾班克在整理家藏時發現一批與梁思成、林徽因相關的資料。

這些資料包含《中國營造學社彙刊》1933-1946年間的八本刊物。其中，出版於1946年的第七卷第一期為學社最艱苦時期的力作，印數稀少，罕有存世，具備極高的史料價值。

另有近40年來費正清太太費慰梅陸續收到來自中國的紀念梁思成的刊物；近40年來費慰梅收到的美國學者關於中國建築歷史的著作一本；費氏夫婦與林徽因的舊照（複製品）三張。

今年是梁思成誕辰120周年，得知北京清華大學在開展紀念梁思成誕辰120周年系列活動，霍莉‧費爾班克希望將上述歷史資料贈予清華大學的中國營造學社紀念館並妥善保存其中。

在日前舉行的線上捐贈儀式上，霍莉·費爾班克表示，父母從未忘卻他們與梁思成、林徽因之間的友情，她很榮幸能夠將這些內容傳遞給更多的人。

北京清華大學副校長楊斌表示，梁家與費家的友誼不僅是一段歷史佳話，更是中美學術交流的寶貴財富。梁、費兩家的情誼，不僅得見於梁思成的手稿，也反映在費慰梅為梁思成夫婦所著文字之中。