中國疫情升溫 習拍板動態清零 孫春蘭喊守住國門

浙江疫情升溫，寧波、紹興、杭州近日都出現本土疫情。圖為寧波市民眾在進行核酸檢測。（Getty Images）

北京冬奧 明年2月登場，中國本土疫情 仍呈多點散發態勢。中國官方8日通報，新增新冠肺炎本土病例60例，主要分布在內蒙古、浙江、黑龍江與上海，國務院副總理孫春蘭強調「動態清零」，她指出，事關北京冬奧會成功舉辦，元旦、春節期間防疫要「守住國門」；有網友喊出「要有不回家過年的準備」。

綜合媒體報導，孫春蘭在7日的中國國務院聯防聯控機制電話會議上強調，國家主席習近平親自指揮部署疫情防控工作，確定「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，孫春蘭表示，元旦、春節期間的疫情防控，要守住國門，把「外防輸入、內防反彈」措施落實到位，確保民眾過好元旦與春節，要加快疫苗 接種，提高第三針接種率。

中國疫情防控隨著北京冬奧接近，防疫壓力加大，在冬奧舉辦前夕，中國春運將有大規模的返鄉人員流動，多名網友已在社交平台上發布：「不回家過年的準備」。

國家衛健委通報，8日新增新冠肺炎確診病例83例。其中境外輸入病例23例，本土病例涉及五個省分，分別為內蒙古42例、浙江12例、黑龍江4例、江蘇1例、雲南1例。由於華東多地近日接連傳出疫情，上海、南京相繼呼籲民眾，非必要暫時不要前往外地。

內蒙古防控疫情方式，體現中國的「動態清零」政策。浙江省文化和旅遊廳昨宣布，即日起浙江暫停經營跨省團隊旅遊。上海市衛健委主任鄔驚雷8日呼籲，對於各類活動堅持「非必要不舉辦」原則，能取消的取消，能延期的延期，能線上的線上。鄔驚雷還提醒上海市民，「非必要不離滬」。

新京報報導，南京9日也發布訊息，「倡導全體市民非必要不離寧，非必要不前往中高風險地區所在城市和陸地邊境口岸城市」。

此外，在新冠疫苗接種方面，截至上月底，中國累積接種25.6億劑次。新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，中國科學院院士高福表示，新冠變種病毒Omicron是變異株「Beta+Delta」，具有Beta的免疫逃逸能力，而其傳播力又像Delta。從目前判斷來看，疫苗還是管用的，但效力在衰減。

據中新周刊報導，高福表示，Omicron這一病毒具體威力，還要再觀察12周，看其能不能取代Delta。但總的來說，從病毒學角度，病毒為了求生存，為了能活下去，其致病力減弱。這也是病毒和人類相互作用的結果。

高福也強調，今冬明春中國還要堅持「動態清零」政策，「我們這一政策目前不能變。」至於新冠疫情什麼時候終結，沒有人能預測。

高福指出，「動態清零」政策，也為中國的疫苗、藥物準備及走向市場贏得了時間。同時也讓公眾心理有準備過程。當把疫苗打下去，如果新冠病毒依然存在，就要接受和病毒共存。如果走到這一步，要有一個心理準備。