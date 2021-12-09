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2款國產新冠藥應急批准上市 用藥患者最老92歲

中國新聞組／北京9日電
中國疫情持續，國家藥品監督管理局宣布應急批准騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）註冊申請。（新華社）
中國疫情持續，國家藥品監督管理局宣布應急批准騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）註冊申請。（新華社）

中國國家藥品監督管理局8日晚發布消息，宣布應急批准騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）註冊申請。

據國家藥監局網站消息，這是中國首家獲批的自主知識產權新冠病毒中和抗體聯合治療藥物。

國家藥監局根據「藥品管理法」相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，批准上述兩個藥品聯合用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型，包括住院或死亡，高風險因素的成人和12至17歲、體重重於40公斤的青少年新型患者。

另據大公報報導，新冠中和抗體（BRII-196/BRII-198）聯合療法Ⅲ期臨床實驗顯示，與安慰劑相比，該藥物使住院和死亡風險降低78%。同時，該藥物臨床實驗的治療窗口期是最長的，出現症狀後10天內都可以進行治療，其他藥物大多限制在5天。

據了解，上述藥物已應用在中國新冠救治。自今年6月至11月，共計超過2300人份的BRII-196/BRII-198新冠中和抗體，支持17個地區的18家醫院開展救治工作。截至11月初，有近700例患者接受BRII-196/BRII-198聯合療法的臨床救治，包括輕型、普通型、重症、危重症患者。

接受用藥的患者年齡最大的92歲；一線醫院反饋稱，在患者接受治療後，症狀緩解，鼻咽部新冠病毒載量明顯下降，淋巴細胞計數明顯回升，胸片炎症反應明顯吸收甚至消失，初步臨床觀察提示對病毒變異株具有良好的安全性和抗病毒效果。

據報導，在該藥物研發過程中，清華大學和深圳三院完成必要的測試篩選、病毒學試驗等研究工作，騰盛博藥對此抗體做了基因修飾，增加其進入肺部的血藥濃度，使藥物半衰期延長到至少60天以上。

北京

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