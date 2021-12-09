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生兩女被「說難聽話」…養母首開口：想供孫卓讀完大學

中國新聞組／北京9日電
孫卓（左）與親生父母在深圳團圓後，在山東的養母表示，她把孫卓當成親生兒子，想供他讀完大學。（視頻截圖）
孫卓（左）與親生父母在深圳團圓後，在山東的養母表示，她把孫卓當成親生兒子，想供他讀完大學。（視頻截圖）

電影「親愛的」原型孫海洋夫婦與兒子孫卓8日在湖北老家團圓後，送兒子回到山東養父母家繼續上學；「養母」也首度開口談孫卓，她表示，自己以為孫卓是被離異父母遺棄的娃，她把孫卓當成親生兒子養，想供他讀完大學。

據新京報視頻報導，孫卓養母接受採訪時稱農村的嘴「特別鬧」，因為她生了兩個女兒，鄰居說話很難聽。她當時想能領養一個就領養一個，不能領養也沒辦法。

孫卓養母表示，當時吳姓嫌犯將孫卓送來，說孩子是被離異的親生父母遺棄的，並沒有說他是被拐賣的。自己因為生了兩個女兒，在農村被鄰居們指指點點，抬不起頭來，所以也就把孫卓當成親生兒子養。因為孩子長得跟她有幾分相像，這種感情就越來越深。

孫卓養母說，鄰居朋友都不知道孫卓的身世；一開始跟別人說是「我弟弟家孩子」，後來孫卓和她的模樣有些相似，鄰裡就認可了這個說法。孫卓養母表示，怕孫卓受影響，這次去深圳認親，除了老師，沒人知道。

對於孫卓是否選擇回到親生父母家，養母表示尊重他的意願，「咱這活了一輩子就為了孩子」。養母表示如果孫卓的親生父母讓他回去，「我也沒什麼特大意見」，她希望供孫卓考完大學，隨意他選擇哪邊都行，並希望孫卓在山東完成學業。

平台有評論指出，如果不是因為這件事是發生在「拐賣」這個大背景下的，「養母」（買家）的這番「母愛」說辭，還是會感動到許多人。

目前，吳姓嫌犯已被警方抓獲歸案；據警方指出，吳嫌2007年在深圳打工，因其二哥家裡只有兩個女兒，一直想要個男孩，他便萌生拐賣男孩的念頭。除了在10月份拐走孫卓後，還因自己大哥家的侄子也想要男孩，在同年12月又拐走了另一個孩子符建濤。

如今主要犯罪嫌疑人已被批捕，幫助藏匿孩子的同犯也在申請批捕，案件正在進一步辦理中。

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