中紀委網站：應嚴查誰給被拐童辦戶口

電影「親愛的」原型孫海洋夫妻過去14年來，不間斷的尋找走失的兒子，終於如願尋回。（取材自微博）

電影「親愛的」原型孫海洋找回失散14年的兒子，認親現場讓人落淚。中央紀委國家監委網站評論文章稱，誰給被拐孩子辦的戶口，這一點也要查。

文章稱，輿論關注給被拐孩子辦戶口，實際關注拐賣兒童鏈條中公權力有無失職瀆職的問題。孩子被拐後，人販子、「養父母」下一步想做的就是給小孩上戶口「洗白」。被拐兒童不具備上戶口的條件，若能瞞天過海安然落戶，極有可能存在著出生證造假以及戶籍部門瀆職的問題。如果一些公職人員把關審核不嚴不實、敷衍應付，或者與不法分子裡外串通，偽造、買賣申報戶口的材料，為非法辦理戶口大開方便之門，都意味著公安 戶籍部門管理的疏忽和衛生系統「內鬼」的存在。

2016年，福建警方就曾發現不法分子偽造、買賣「出生醫學證明」申報戶口的線索。近日，有打拐志願者在社交平台上發布消息稱，河南 省商丘市婦幼保健院曾有4885份出生證被盜，近10年未破案。

文章表示，事實上，戶籍作為記載和留存住戶人口基本信息的法律文書，在身分證明上地位重要，個人的上學、就業 、結婚、購房等，都有賴於它的證明作用。也因此，戶籍管理、戶口申報存在著不小的設租尋租空間。除了給被拐孩子辦戶口，近年來，受到關注的高考冒名頂替事件、持有多個戶口購買多套房產的「房叔」「房姐」、在逃人員辦理假戶口「漂白」身分等，背後都涉及到違規違法辦理戶籍，偽造身分證件，甚至權錢交易、利益輸送。

對於此類問題，一方面隨戶籍管理制度完善、技術進步，偽造身分、戶籍信息越來越難。補辦出生證明，戶口遷轉、登記、身分證制作等，都有明確的制度規定和嚴格的辦理手續。特別是隨著親子鑑定技術普及，戶籍全國聯網，在信息審核時加強異地間的溝通等，大大壓縮造假空間，而無論技術怎麼進步，監督管理不能鬆懈。

要從給被拐孩子辦戶口中得到警鐘，以案促改促治，梳理戶籍辦理環節中可能存在的漏洞，強化相關公職人員的責任意識、紀法意識，嚴格日常管理，堅決杜絕辦假戶口、錯誤戶口、多個戶口。

文章說，打擊拐賣兒童，不僅要抓捕人販子、找到人，更要對買賣鏈條全流程進行精準打擊，對所有涉案環節都進行嚴查和處理。涉及到公權力失職瀆職的，絕不輕輕放過。只有各個環節都補上漏洞，才能天下無拐，悲劇不再發生。