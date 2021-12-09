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中國網路巨頭裁員一波波 影音平台快手傳砍30%

記者林汪靜／北京9日電

中國互聯網行業景氣不佳，又一家企業傳出裁員消息。多名內部員工8日消息指出，短影音平台快手科技正在進行新一輪裁員，此次裁員主要針對績效不達標，以及部分年齡超過35歲、非技術崗位的高管團隊，其中不少人年薪達百萬（人民幣，下同，約15.7萬美元）級別。

澎湃新聞報導，一名員工指出，此次裁員為年底優化的一部分，主要針對績效不達標的員工，其中主要包括績效為C及以下的員工，部分B級績效的員工也有涉及。

之前，有員工在中國職場社交平台「脈脈」上爆料，快手此次裁員範圍不僅包括基層員工，部分年齡超過35歲、非技術崗位的高管團隊也被裁員，其中不少人的年薪達到人民幣百萬級別。對此，快手某營銷團隊副總裁回應，目前沒有收到類似通知。

至於裁員比例，有快手員工說，此次裁員幅度達到30%；也有員工說，目前整體的裁員幅度達10%到15%。

另一名快手員工表示，快手在北京、上海、廣州、深圳四地的商業化團隊將在年底前完成轉型，其中部分業務線將被取消。剩餘的業務線將在12月底前將辦公地調整到杭州，「搬家和離職之間，二選一。」該名員工透露，不願意去杭州的員工都在等待離職，由於目前裁員的補償方案尚未談妥，大部分員工談及此事，十分謹慎。

中國多家互聯網大廠都傳出裁員消息。媒體報導，愛奇藝正在裁員，裁員比例約在20%至40%，裁員補償尚未完全敲定，或按N+1發放。而字節跳動的教育、遊戲、本地生活業務，騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）下的兒童啟蒙教育業務，均有裁員、轉崗的消息，百度、網易等也有員工指出，公司有人員優化、業務精簡的跡象。

另綜合深藍財經、新浪科技報導，今年下半年，中國網路巨頭的裁員潮一波接著一波，接踵而來，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、愛奇藝等大廠，無一倖免。

報導提到，這波大波動，原因可能是公司的財報、股價不好看，也與外部監管環境的變化有關。過去一年，包括阿里巴巴、騰訊、美團在內的多家網路巨頭都受到了反壟斷調查或處罰。

報導分析，這一輪裁員可能只是戳破網路大廠人才泡沫的開始，快手不會是最後一個。在接下來的日子裡，仍會有一大批大廠的員工離職。

裁員 教育 百度

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